(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Afrique du Sud : fin du couvre feu, réouverture des magasins et des écoles secondaires dès le 1er juin

Le président d’Afrique du Sud Cyril Ramaphosa a annoncé la levée de plusieurs mesures de restriction dès le 1er juin. Magasins, écoles secondaires, universités vont rouvrir. Le couvre feu sera levé, ainsi que l’interdiction de vente d’alcool. Les rassemblements publics resteront interdits, les bars, les restautants, les salons de coiffure demeureront fermés. Les règles de distanciation sociale et d’hygiène restent en vigueur.

Le bilan par pays africain au 24 mai, selon Africa CDC

L’Afrique compte à ce jour 107 412 infections pour 3246 décès et 42 626 guérisons. L’Afrique du Nord reste la zone la plus endeuillée avec 1582 décès, suivie de l’Afrique de l’Ouest (602), l’Afrique australe (429), l’Afrique Centrale (330) et l’Afrique de l’Est (303). Au niveau mondial, on dénombre 5 354 539 cas pour 343 116 décès et 2 143 815 guérisons.

25 mai 2020 : 68e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

