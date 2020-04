(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

L’obligation du port du masque s’étend en Afrique

Le port du masque était déjà obligatoire au Maroc. Il l’est désormais à Abidjan, ainsi qu’au Cameroun, à Cotonou, à Bukavu... A défaut de pouvoir imposer le confinement aux populations, les autorités des pays africains espèrent par cette mesure limiter la propagation du virus.

Enregistrez votre toux sur votre smartphone et il vous dira si vous êtes infecté…

Des scientifiques de l’EPFL de Lausanne ont mis au point l’application « Coughvid » qui pourrait faciliter considérablement la lutte contre le coronavirus. Le système, basé sur l’intelligence artificielle, est capable de déceler le Covid-19 au son de la toux. « Enregistrez votre toux sur votre téléphone et il vous dira si vous êtes positifs, ou non. Le résultat émis s’avère sûr à 70 %. Ce sera non invasif, gratuit, anonyme et facile d’utilisation. Et disponible dans les prochaines semaines », assurent les ingénieurs suisses. « Nous n’inventons rien. L’analyse du bruit de la toux a déjà fait ses preuves pour diagnostiquer la coqueluche, l’asthme ou encore la pneumonie » reconnaissent-ils. Plus d’information ici.





Dépassé par le nombre de décès, l’Etat de New-York construit des fosses communes

L’Etat de New York a enregistré un record de 799 morts en une seule journée. Sur les 15 000 personnes mortes du coronavirus aux USA à ce jour, 7000 sont de New-York. Submergées, les autorités ont été contraintes de construire des fosses communes.

10 avril 2020 : 23e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin a ouvert un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 9 avril

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020