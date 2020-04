(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

En Afrique du Sud, les funérailles sont désormais le plus grand facteur de propagation du COVID-19

En Afrique du Sud, les funérailles sont devenues le plus grand facteur de propagation du COVID-19. « Le plus grand risque de propagation qui a été identifié est celui des pratiques culturelles qui ont lieu lors des funérailles » a déclaré Zweli Mkhize, ministre sud-africain de la santé. Dans le pays où plus de 3 300 cas de COVID-19 ont été recensés, le confinement est en vigueur depuis la fin mars. L’Etat a interdit les rassemblements publics, sauf pour les funérailles de moins de 100 participants.

Le Nigeria enregistre 117 nouveaux cas de COVID-19, son bilan le plus élevé en 24h

Le Centre de contrôle des maladies du Nigeria (NCDC) a annoncé qu’entre le lundi 20 et le mardi 21 avril, un total de 117 nouveaux cas du COVID-19 ont été signalés dans le pays soit son bilan le plus élevé en 24h. Au total, le pays compte 782 cas du nouveau coronavirus, dont 25 décès et 197 guérisons à ce jour. Si l’épicentre de la pandémie au Nigeria reste l’Etat de Lagos avec 430 cas, les autorités sanitaires préviennent que le virus pourrait se propager dans tous les états du pays. Le 13 avril, le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé la décision de prolonger le confinement dans trois États pour deux semaines, alors que plusieurs autres États ont également adopté des mesures de restriction de leur propre chef.

Le Royaume-Uni s'apprête à fabriquer un million de doses d'un vaccin expérimental contre le COVID-19

L’université britannique d’Oxford a annoncé qu’elle allait produire un million de vaccins expérimentaux ChAdOx1 nCoV-19 contre le nouveau coronavirus d’ici le mois de Septembre, alors même que les essais cliniques n’ont pas encore débuté. « L’objectif est de disposer d’un million de doses en septembre, en espérant les résultats positifs des essais cliniques […] Bien entendu on ne peut jamais être sûr à 100% que ça va marcher mais mon point de vue est que notre vaccin a de très grandes chances » a déclaré Adrian Hill, directeur du Jenner Institute à Oxford, dans un entretien accordé à Reuters.

Les experts craignent une pénurie d'oxygène dans les pays pauvres

Alors que de nombreux pays mettent l’accent sur la mise à disposition de respirateurs artificiels dans leurs hôpitaux, les experts préviennent que dans les pays pauvres d’Asie du Sud ou d’Afrique, les médecins pourraient manquer d’oxygène médical pour venir en aide à leurs patients atteints du COVID-19. « J'ai peur que la focalisation excessive sur les respirateurs ne tue, si on ne résout pas les problèmes d'oxygène » explique à l’AFP Hamish Graham, pédiatre et chercheur à l'hôpital universitaire de Melbourne.

Au Maroc, 142 000 entreprises disent avoir arrêté leur activité

Selon le Haut Commisariat du Plan, 57% des entreprises marocaines étaient à l’arrêt début avril. Sur un total de 142 000 entreprises, 135 000 déclarent avoir suspendu temporairement leur activité, et 6300 l’ont définitivement arrêtée. L’hébergement et la restauration sont les secteurs les plus touchés.

L'Egypte apporte son aide aux Etats-Unis

L’Egypte a fait don aux Etats Unis de 200'000 masques et de 48'000 protections pour des chaussures, dans des caisses marquées « Du peuple égyptien au peuple américain ». L’avion s’est posé hier sur la base aérienne militaire d'Andrews, près de Washington.

Aux Etats Unis, le nombre de morts repart à la hausse

Hier, les USA ont déploré 2751 morts dus au coronavirus selon l'université Johns Hopkins. C’est, en une seule journée, 2 fois ce que le continent africain a enregistré depuis le début de l’épidémie. A ce jour, l’épidémie a tué 44 845 personnes aux Etats Unis qui ont maintenant dépassé les 800 000 cas.

Pourquoi, selon le Pr Raoult, le coronavirus fait beaucoup plus de morts dans les pays riches

Selon le Pr Raoult, les pays riches attendent de trouver la solution parfaite, qui apporte toutes les garanties, avant de commencer le traitement. C’est le principe de précaution qui prime. Et malheureusement dans une situation d’urgence, cette solution idéale arrive toujours après la bataille… et on compte les morts. Dans les pays pauvres, on traite la maladie sans attendre, avec ce dont on dispose, c’est-à-dire des médicaments simples et aussi efficaces que possible. On accepte une part de risque.

Le FMI alerte sur les risques d’explosion sociale dans le monde

Gita Gopinath, économiste en chef du FMI, craint des troubles sociaux si « des citoyens estiment que leur gouvernement n'a pas fait assez pour les aider ». Le directeur du département des finances publiques du Fonds confirme : « Certains pays pourraient voir émerger des mouvements de contestation sociale ». L’Organisation Internationale du Travail estime que la crise va détruire 200 millions d’emplois dans le monde. 1,25 milliard de personnes vont voir leurs revenus diminuer.

La résolution de l’ONU pour un «accès équitable» au vaccin est passée de justesse

La résolution de l’ONU appelant à un «accès équitable» aux «futurs vaccins», a finalement été adoptée par 193 pays membres. Washington a tenté de s’opposer à cette résolution mais la démarche américaine s’est révélée trop tardive pour être prise en compte.

Cyril Ramaphosa annonce un «énorme plan de soutien économique et social»

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé un plan de soutien aux personnes et aux entreprises vulnérables, de 25 milliards $ : «L'ampleur de ce programme d'urgence est historique» a-t-il déclaré.

Les chiffres par pays africain, au 21 avril, selon Africa CDC

Le continent africain qui abrite 17% de la population mondiale déplore à ce jour moins de 0,7% des décès dus au coronavirus. L’Afrique du Nord a enregistré à ce jour 10 052 cas d’infection, dont 817 décès et 2326 guérisons. L’Afrique subsaharienne (y compris l’Afrique du Sud), compte 13 453 cas pour 341 décès et 3507 guérisons.

22 avril 2020 : 35e jour d'info continue sur l'épidémie Covid-19 et ses conséquences

L'Agence Ecofin produit un fil quotidien d'information continue pour vous permettre de suivre toute l'actualité africaine de l'épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

