(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

La Chine et les USA entrent dans une violente guerre d’information

Depuis quelques semaines, les dirigeants américains accusent la Chine d’avoir caché au monde l’origine du coronavirus. Le secrétaire d’Etat Michael Pompeo affirme détenir « d’énormes preuves que le nouveau coronavirus provient du Wuhan Institute of Virology.» En réponse, Pékin traite le secrétaire d’Etat américain de « malfaisant Pompeo » qui « crache son venin et répand des mensonges » pour « truquer les élections et réprimer la Chine, alors que leurs propres efforts contre l’épidémie sont un désastre ».

Les chiffres de l’épidémie dans chaque pays africain, au 4 mai, selon l’OMS

Ce lundi 4 mai l’OMS a enegistré 44 034 cas d’infection en Afrique, et 1788 décès, dont 1097 en Afrique du Nord. En 24 heures le continent a ainsi déploré 42 décès, dont 18 en Afrique du Nord.

5 mai 2020 : 48e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

