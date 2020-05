(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

La mairie de Douala distribue gratuitement 3 millions de masques

la mairie de Douala va distribuer gratuitement 3 millions de masques réutilisables, fabriqués par des artisans locaux : « L’objectif de la Communauté urbaine est de fournir 3 millions de masques pour que chaque citoyen de Douala puisse au moins en avoir un », a annoncé le 1er adjoint au maire de Douala, également médecin biologiste.

Finalement l’ONU n’a pas activé son pont aérien vers l’Afrique, depuis Genève

Il y a deux semaines, l’ONU se préparait à acheminer depuis Genève du personnel humanitaire et sanitaire vers l’Afrique à raison, dans un premier temps, de deux vols par semaine, l’un vers l’Ouest du continent et l’autre vers l’Est. Les premiers vols devaient décoller avant la fin du mois d’avril. Finalement ce pont aérien n’a pas été activé, mais « le dispositif reste en attente » précise l’organisation.

La Banque islamique de développement lance une plateforme d’échanges entre des équipes médicales africaines

En cette période de pandémie, la Banque islamique de développement et la Société internationale islamique de financement du commerce ont joint leurs moyens pour mettre en place une plateforme en ligne dédiée à l’apprentissage et au partage des connaissances entre les équipes médicales des pays africains. Un premier webinaire a déjà réuni le 25 avril « plus de 130 médecins, réanimateurs, urgentistes et membres de comités nationaux de 17 pays africains, axé sur la préparation et la réponse à la pandémie, en tirant parti de l’expertise internationale dans ce domaine », précise la BID.

2-3 mai 2020 : 4e week-end d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 1er mai 2020

L’actualité du 30 avril 2020

L’actualité du 29 avril 2020

L’actualité du 28 avril 2020

L’actualité du 27 avril 2020

L’actualité des 25-26 avril 2020

L’actualité du 24 avril 2020

L’actualité au 23 avril 2020

L’actualité du 22 avril 2020

L’actualité du 21 avril 2020

L’actualité du 20 avril 2020

L’actualité des 18-19 avril 2020

L’actualité du 17 avril 2020

L’actualité du 16 avril 2020

L’actualité du 15 avril 2020

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020