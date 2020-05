(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

L’Île Maurice est parvenue à bouter le coronavirus hors de son territoire

Le gouvernement mauricien ne compte plus, à ce jour, aucun cas actif de coronavirus. L’archipel de l’Océan Indien a enregistré au total 332 cas d’infection pour 10 décès et 322 guérisons. Plus de nouveau cas ne s’est déclaré depuis 17 jours.

Maurice : plus de nouveau cas depuis le 27 avril.

Le Niger a levé ce mercredi 13 mai le couvre-feu

Le gouvernement du Niger a décidé d'autoriser la réouverture des lieux de culte, fermés depuis fin mars, pour lutter contre la pandémie. «En cas de détérioration de la situation en lien avec la réouverture des lieux de cultes, le gouvernement se réserve le droit de reconsidérer cette décision», précise un communiqué officiel.

Le bilan des pays africains au 13 mai, selon l’OMS

L’Afrique compte à ce jour 69 126 cas d’infection et 2386 décès, dont 1194 en Afrique du Nord. L’Egypte reste le pays le plus touché du continent avec 533 décès, suivie de l’Algérie (515), l’Afrique du Sud (206), le Maroc (188) et le Nigeria (158). Au niveau mondial, la pandémie atteint les 4,3 millions de cas pour 294 155 décès.

14 mai 2020 : 57e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 13 mai 2020

L’actualité du 12 mai 2020

L’actualité du 11 mai 2020

L’actualité des 9-10 mai 2020

L’actualité du 8 mai 2020

L’actualité du 7 mai 2020

L’actualité du 6 mai 2020

L’actualité du 5 mai 2020

L’actualité du 4 mai 2020

L’actualité des 2-3 mai 2020

L’actualité du 1ermai 2020

L’actualité du 30 avril 2020

L’actualité du 29 avril 2020

L’actualité du 28 avril 2020

L’actualité du 27 avril 2020

L’actualité des 25-26 avril 2020

L’actualité du 24 avril 2020

L’actualité au 23 avril 2020

L’actualité du 22 avril 2020

L’actualité du 21 avril 2020

L’actualité du 20 avril 2020

L’actualité des 18-19 avril 2020

L’actualité du 17 avril 2020

L’actualité du 16 avril 2020

L’actualité du 15 avril 2020

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020