(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Au Kenya, le secteur de la floriculture s’est effondré

L’un des fleurons de l’économie kenyane, la floriculture, est sérieusement touché. La filière qui pèse 2% du PIB et 250 000 emplois directs, exportait avant la crise 70% de sa production vers l’Europe. De plus, l’annulation des fêtes, mariages et funérailles, a asséché le marché local.

Tidjane Thiam : « Il y a deux scénarios pour le monde : le solidarité ou le repli sur soi.»

Dans une interview accordée au magazine français l’Opinion, Tidjane Thiam a livré son point de vue : « Il y a deux scénarios pour le monde à moyen et long terme : une sortie par le haut reposant sur la solidarité et le partage du fardeau économique, ou le repli sur soi et la fermeture. »

Selon l'Agence européenne des médicaments la chloroquine a des effets secondaires graves

L'Agence Européenne des Médicaments avertit que la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont des effets secondaires graves. Pour l’agence basée à Amsterdam, les effets bénéfiques de ces médicaments, largement utilisés en Chine, en France par le Pr Raoult et dans de nombreux pays africains, n’ont «pas encore été démontrés».

Emmanuel Adebayor : « Je ne ferai pas de dons. Très clair. Très simple. »

Interrogé sur le fait qu’il ne fait aucun geste de solidarité en cette période dramatique, l’international de football togolais Emmanuel Adebayor a clairement confirmé qu’il n’avait aucune intention de faire des dons, à l’inverse de ses pairs Eto’o ou Drogba. « Je fais ce que je veux, je mange ce que je veux et c'est le plus important.» a-t-il déclaré.

24 avril 2020 : 37e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité au 23 avril 2020

L’actualité du 22 avril 2020

L’actualité du 21 avril 2020

L’actualité du 20 avril 2020

L’actualité des 18-19 avril 2020

L’actualité du 17 avril 2020

L’actualité du 16 avril 2020

L’actualité du 15 avril 2020

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020