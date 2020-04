(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Aux Comores, les forces de l’ordre dispersent les fidèles réunis dans les mosquées

Les forces de l’ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour contraindre les fidèles musulmans à respecter les consignes de protection contre le coronavirus. « Il y a des blessés, la plupart sont passés par les fenêtres pour fuir, l'un s'est fracturé le pied... Même ce matin, l'odeur des gaz flottait dans les environs» a déclaré un Comorien à l’AFP. A ce jour, les Comores ne comptent aucun cas de coronavirus.

Les derniers chiffres des pays africains, selon Africa CDC

L’Afrique compte à ce jour 31 023 cas d’infection, dont 1390 décès et 9328 guérisons.

L’Afrique du Nord reste la zone la plus touchée avec 12 629 cas, 927 décès pour 3381 guérisons. Au niveau mondial, on enregistre près de 3 millions de cas pour 200 000 décès et 860 000 guérisons.

27 avril 2020 : 40e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

