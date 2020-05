(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Le président sud-africain annonce la libération de 19 000 détenus pour soulager les prisons

Cyril Ramaphosa a annoncé la libération de 19 000 détenus, soit 12% de la population carcérale du pays, « en réponse à l’appel des Nations unies en faveur d’une réduction de la population des prisons, de façon à y rendre possibles les mesures de distanciation sociale et d’isolement ». Les détenus libérés sont ceux qui présentent le moins de risques et qui ont déjà affectué une partie significative de leur peine. Ils restertont sous contrôle judiciaire.

Le bilan de chaque pays africain au 8 mai, selon l’OMS

Le continent africain totalise à ce jour 53 609 cas, et franchit la barre des 2000 décès (2061), dont 1180 en Afrique du Nord. L’Algérie reste le pays le plus touché avec 483 décès, suivi de l’Egypte (469), du Maroc (183) et de l’Afrique du Sud (161). A niveau mondial, on approche les 4 millions de cas d’infection.

9-10 mai 2020 : 8e week-end d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 8 mai 2020

L’actualité du 7 mai 2020

L’actualité du 6 mai 2020

L’actualité du 5 mai 2020

L’actualité du 4 mai 2020

L’actualité des 2-3 mai 2020

L’actualité du 1ermai 2020

L’actualité du 30 avril 2020

L’actualité du 29 avril 2020

L’actualité du 28 avril 2020

L’actualité du 27 avril 2020

L’actualité des 25-26 avril 2020

L’actualité du 24 avril 2020

L’actualité au 23 avril 2020

L’actualité du 22 avril 2020

L’actualité du 21 avril 2020

L’actualité du 20 avril 2020

L’actualité des 18-19 avril 2020

L’actualité du 17 avril 2020

L’actualité du 16 avril 2020

L’actualité du 15 avril 2020

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020