(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Les Etats Unis appellent les pays touchés par le virus à refuser l’aide des médecins cubains

« Nous avons remarqué comment le régime de La Havane profite de la pandémie de Covid-19 pour continuer à exploiter les soignants cubains », a déclaré le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo. « Nous saluons les dirigeants du Brésil, de l’Equateur, de la Bolivie et d’autres pays qui ont refusé de fermer les yeux face à ces abus pratiqués par le régime cubain, et nous demandons à tous les pays de faire la même chose, notamment des endroits comme l’Afrique du Sud et le Qatar » a-t-il ajouté. Pour M. Pompeo, la mise à disposition de médecins cubains par la Havane relève du « trafic d’êtres humains.»

Le gouvernement de Djibouti annonce « une campagne de dépistage massif »

Djibouti veut effectuer 45 000 tests dans les jours à venir en recourant au porte-à-porte. Seront ciblés en priorité « les quartiers populaires dans l'objectif de mesurer la contagion communautaire » ainsi que « les personnels essentiels dans les secteurs public et privé ». Ces derniers temps Djibouti a connu une hausse inquiétante de nombre de cas d’infection. A ce jour, 1089 personnes ont été détectées, 642 ont guéri et 2 sont décédés.

L’OMS exhorte les pays africains à ne pas assouplir trop vite les mesures de lutte contre le Covid 19

Matshidiso Moeti, directrice de l'OMS pour l'Afrique, craint une seconde vague épidémique si la levée des mesures de confinement et des couvre-feux se fait trop rapidement : « Si les gouvernements mettent brusquement fin à ces mesures, nous risquons de dilapider les bénéfices que les pays ont réalisés jusqu'à présent en termes de lutte contre le COVID-19 » a-t-elle prévenu.

1er mai 2020 : 44e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

