Le Bénin lance son plan d’action : restrictions aux frontières, réquisition de 1000 chambres d'hôtels…

Les entrées et sorties aux frontières terrestres du Bénin seront limitées à l’extrême nécessité. Parmi les autres mesures : la suspension des missions officielles à l’extérieur du pays, la suspension de toutes les manifestations, la suspension des préparatifs du pèlerinage à la Mecque, la mise en place de mesures d’hygiènes et de distanciation dans les transports en commun et établissements recevant du public, la mise en quarantaine « systématique et obligatoire » de toute personne venant au Bénin par voie aérienne. A cet effet, 1000 chambres d’hôtel seront réquisitionnées par le gouvernement. Environ 10 milliards de FCFA auraient déjà été mobilisés par les autorités pour lutter contre la pandémie.

Les prévisions de croissance s’effondrent pour la Chine et l’Europe, les deux premiers partenaires de l’Afrique

Sur le plan économique, en plus de subir d’énormes pertes de recettes pétrolières, l’Afrique va devoir faire face à l’effondrement des perspectives de croissance de la Chine et de l’Europe, ses deux principaux partenaires commerciaux. L’Europe est annoncée à seulement 0,5% contre 1,7% en début d’année. Et la Chine devrait subir la même déconvenue avec une croissance au premier trimestre aux alentours de 2%, loin de 6% prévus avant l’épidémie.

Le Mali ferme les écoles et suspend les vols en provenance des pays infectés

Le président Ibrahim Boubacar Keita a annoncé plusieurs mesures : suspension des vols (de passagers) en provenance des pays touchés, fermetures des écoles pendant 3 semaines. Fermeture des lieux publics et interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes.

Cameroun : Paul Biya sonne la moblisation

Le chef de l’Etat camerounais a annoncé hier après-midi des mesures d’urgence : jusqu’à nouvel ordre, fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres, suspension de la délivrance de visas, fermetures des écoles et universités, interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes, fermeture des lieux publics dès 18 heures, suspension des compétitions sportives… Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2020), prévu début avril, est annulé.

L’Afrique du Sud se prépare au pire

« Jamais auparavant dans l’histoire de notre démocratie nous n’avons été confrontés à une situation aussi grave » a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour Bruce Basset, chercheur à l’université de Cape Town, la situation, en l’Afrique subsaharienne est « une véritable bombe à retardement. »

Maroc : le roi Mohammed VI mobilise l’armée pour la mise en place, dans les régions, de centres médicaux équipés

Les Forces Armées Royales sont mobiliséés pour installer d’urgence, dans le pays, des centres médicaux équipés. Hier plusieurs grandes entreprises marocaines ont annoncé leur contribution au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie notamment le groupe bancaire BCP, le fonds Al Mada ou encore l’OCP. Le fonds vise à mobiliser 1 milliard de dollars.

Niger : Mahamadou Issoufou ferme les frontières et les écoles à titre préventif

Pour une durée de deux semaines renouvelables, le gouvernement du Niger a pris de mesures radicales : annulation des vols internationaux, fermeture des frontières terrestres pour les personnes, interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes, obligation de distance d’au moins 1 mètre entre les gens, fermeture des écoles.

L’Agence Ecofin ouvre un Live quotidien pour suivre l’évolution de l’épidémie et de ses conséquences en Afrique

L’Afrique commence à ressentir les premiers effets de la crise sanitaire du Covid-19 qui bouleverse le monde entier. Selon toutes probablités, le continent va devoir faire face, à son tour, une rapide progression de l’épidémie et à la prise en charge de nombreuses victimes. Et lorsque cette pénible épreuve sera dépassée, il faudra faire le constat des dégâts et remettre en marche le moteur économique. Fonctionnera-t-il comme avant ? Le monde d’après sera-t-il différent de celui d’avant ? Quelles leçons pourrons-nous tirer de cette période en tous points confondante ?