La Tunisie fait appel à l’intelligence artificielle et aux robots pour lutter contre le virus

Les ingénieurs tunisiens rivalisent d’initiatives pour apporter des solutions à la crise sanitaire : analyse de radios par intelligence artificielle, conception d’une machine d'oxygénothérapie, robots capables de trier les patients, plan de réalisation de respirateurs via une imprimante 3D…

Le Sénégal passe une première commande de « Covid-Organics » à Madagascar

Le chef de l’Etat sénégalais a salué « les efforts de Madagascar dans la recherche de solutions thérapeutiques » et, selon un tweet du président malgache, a passé une première commande de « Covid-Organics », la tisane que produit l’Institut malgache de recherche appliquée pour prévenir l’infection au Covid-19. A ce jour Madagascar a enregistré 122 cas de contamination dont 61 guéris et aucun décés. Selon le DG de l’IMRA, « le Covid-Organics sera utilisé en prophylaxie, c’est-à-dire en préventif, mais des observations cliniques ont montré une tendance à son efficacité en curatif.»

Donald Trump propose de soigner le coronavirus par des injections de désinfectant dans les poumons…

Devant une assistance éberluée, Donald Trump a proposé de soigner le coronavirus en injectant du désinfectant dans les poumons ou par des expositions aux UV. «Je vois que le désinfectant l’assomme (le virus) en une minute. Une minute. Et est-ce qu’il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l’intérieur ou presque, comme un nettoyage?» a-t-il déclaré, ajoutant : «Comme vous le voyez, ça pénètre dans les poumons et ça a un énorme effet, il serait donc intéressant de le vérifier. Il faudra faire appel à des médecins pour ça, mais ça me semble intéressant». Le président américain également suggéré un traitement aux UV : «une lumière très puissante» qu’on pourrait projeter «à l’intérieur du corps».

Couvre feu au Maroc pendant le ramadan

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, durant tout le ramadan, au Maroc, « il est formellement interdit aux citoyens de se déplacer hors de leur domicile ou sur la voie publique» entre 19h00 et 5h00. La mesure restera en vigueur jusqu’au 20 mai.

Les chiffres de chaque pays africain au 24 avril 2020, selon l’OMS

L’Afrique enregistrait hier 27 124 cas d’infection et déplorait 1281 décès, dont 876 en Afrique du Nord. Au niveau mondial, le nombre de cas s’élève à 2 761 121, pour 193 671 décès.

25-26 avril 2020 : 38e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

