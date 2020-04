(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

19 pays africains seront dispensés de remboursements de dette envers le FMI pour une période de 6 mois

Le FMI va couvrir, sur les 6 prochains mois, les remboursements de dette à son égard pour 25 pays dans le monde, dont 19 pays africains. Les 19 pays africains sont: le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Tchad, les Comores, la RD Congo, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, São Tomé et Príncipe, la Sierra Leone et le Togo.

La cargaison de matériel médical de secours de Jack Ma n’a pas pu débarquer à Cuba à cause de l’embargo américain

«L’embargo est encore plus cruel et génocidaire qu'en temps normal», déplore Nestor Marimon, directeur des relations internationales du ministère cubain de la Santé. Cuba enregistre à ce jour 726 cas d’infection. En principe, l’embargo exclut les produits médicaux, mais la livraison de masques, kits de test et respirateurs offerts par Jack Ma n’a pas pu débarquer à Cuba, car le transporteur américain craignait « des sanctions ».

Le roi Mohammed VI propose aux chefs d’Etat africains un cadre opérationnel commun pour la gestion de la pandémie

Suite à des entretiens téléphoniques avec plusieurs chefs d’Etat africains, parmi lesquels Macky Sall et Alassane Outtara, le roi Mohammed VI a proposé «le lancement d’une initiative de Chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie», rapporte l’agence marocaine MAP. Il s’agit « d’une initiative pragmatique et orientée vers l’action, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques, pour faire face à l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie».

En RDC, le Coronavirus s’ajoute à une épidémie de rougeole meurtrière

Alors que les services sanitaires de la République démocratique du Congo luttent contre l’avancée du coronavirus, c’est une autre épidémie qui sévit dans le pays, la rougeole. Selon la revue Nature, le mal a déjà tué 6500 enfants congolais et le bilan ne cesse de s’alourdir depuis octobre 2018, alors que les campagnes de vaccination ont été suspendues… à cause du coronavirus. La vaccination contre la rougeole nécessite certains moyens logistiques, ne serait-ce que pour conserver le vaccin à une température inférieure à 8°. Un vrai défi en zone tropicale.

Situation par pays africain au 13 avril, selon l’OMS

L’Afrique comptait hier 14 184 cas d’infection et déplore 754 décès dont 173 en Afrique subsaharienne. Le pays le plus touché est l’Algérie qui enregistre 293 décès.

L'Afrique compte désormais trois fois plus de guérisons que de morts du COVID-19

Selon le dernier bilan publié ce jour par le Centre africain de contrôle et prévention des maladies (CDC), 14 744 personnes ont été infectées par le COVID-19 en Afrique. 2 760 d’entre elles ont guéri de la maladie, tandis que 793 en sont morts. La situation est toutefois inégale entre le Maghreb, plus touché, et l’Afrique subsaharienne qui compte davantage de guérisons et un taux de mortalitlé relativement faible.

14 avril 2020 : 27e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin a ouvert un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

