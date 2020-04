(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

L'Ethiopie annonce un report de ses élections législatives

La commission électorale éthiopienne vient d’annoncer le report des élections législatives prévues initialement pour le mois d’Août. La mesure, approuvée par plusieurs des principaux partis du pays est due à la pandémie de COVID-19 qui a déjà touché plus de 25 personnes dans le pays le plus peuplé d’Afrique de l’Est.

En Afrique, les mesures de confinement entraînent des brutalités policières

Depuis quelques jours les pays africains ont adopté des mesures de couvre-feu et de confinement pour freiner la propagation du coronavirus. Cependant de nombreuses vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent les forces de sécurité faisant usage de la force pour faire respecter les mesures de confinement. Des scènes de bastonnades et d’humiliations qui ont choqué l’opinion publique dans certains pays.

Au Kenya, le président a présenté des excuses publiques pour les « excès » commis durant le couvre-feu.

L'Afrique a un besoin urgent de 100 milliards $ pour combattre le COVID-19

Ce mercredi, les ministres africains des finances sont montés au créneau pour appeler à une aide concrète de la communauté internationale dans la lutte contre le COVID-19 sur le continent. Lors d’une nouvelle réunion par visioconférence, les responsables ont réaffirmé le besoin urgent de 100 milliards $ pour combattre efficacement la pandémie qui touche désormais 49 pays, pour un total de 5 786 cas.

Selon des experts, les Etats-Unis pourraient compter 100 000 à 240 000 morts si l'exécutif ne fait rien de plus

D’après de nombreux experts, le COVID-19 pourrait tuer entre 100 000 et 240 000 personnes aux USA. Les estimations ont été revues à la hausse en raison de la vitesse de propagation de la maladie, malgré les mesures prises par le gouvernement ces dernières semaines.

L’université de Lomé lance ses chercheurs dans la lutte contre le coronavirus

L’Université de Lomé a mis en place une commission ad hoc destinée à la recherche de traitements efficaces contre le coronavirus. Cette commission est dotée d’un financement de 40 millions FCFA, qui lui serviront à effectuer plusieurs essais cliniques. On évoque la combinaison chloroquine-Azithromycine, l’Apivirine, un phytomédicament produit au Bénin, qui a fait ses preuves sur la maladie infectieuse au Burkina Faso. La médecine traditionnelle togolaise sera également mise à contribution.

La Russie a envoyé un avion d'aide humanitaire aux USA

Le ministère russe de la Défense a annoncé qu’un Antonov-124 chargé de masques et d'équipements médicaux, a été envoyé aux USA pour aider à contenir une épidémie qui prend des proportions alarmantes. «Aujourd'hui, cette situation touche tout le monde sans exception et devient globale. Il n'y a pas d'alternative aux actions de partenariat et d'assistance mutuelle», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Sénégal : 125 000 ménages recevront en moyenne 184 000 FCFA par mois pendant 3 mois

Au Sénégal, « des ouvriers, des personnels de l’informel, des gens qui se débrouillent tous les jours pour aller nourrir leur famille » vont recevoir 184 000 FCFA par mois durant 3 mois, pour surmonter cette période de crise sanitaire, selon le ministre conseiller Jean Pierre Senghor. La mesure devrait concerner 125 000 ménages et ainsi impacter près d’un million de personnes.

Côte d'Ivoire: Amadou Gon Coulibaly annonce une croissance divisée par 2 et un plan de soutien

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a annoncé un vaste plan de soutien économique et social de plus de 700 milliards de FCFA. Selon lui, la croissance de la Côte d’Ivoire sera divisée par 2 cette année, à 3,6%, dans l’hypothèse actuellement privilégiée, d’une maîtrise de la pandémie d'ici fin juin 2020.

La RDC passe la barre des 100 cas et Brazzaville déplore ses deux premiers décès

Le Congo-Brazzaville entre aujourd’hui en confinement pour 30 jours minimum, après avoir constaté ses deux premiers morts dus au coronavirus. Quant à la RDC, elle annonce un bilan à ce jour de 109 cas de contamination dont 8 décès.

06h06

En Afrique du Sud, le virus se propage moins vite que ce qui était craint

Le ministre sud africain de la santé Zweli Mkhize constate que la progression de la maladie n'est pas «aussi rapide qu'anticipé». Son bilan, à ce jour, fait état de 5 morts et 1353 personnes infectées. Il était lundi dernier de 3 morts et 1326 malades.

4h30

Pape Diouf emporté par le coronavirus

Hospitalisé à Dakar, Pape Diouf a finalement succombé au coronavirus. Il devait être évacué ce mardi vers un hôpital de Nice, mais son état s’est subitement aggravé et l’avion n’est pas parti. L’ancien président de l’Olympique de Marseille (2005 à 2009), « le meilleur depuis Tapie » pour la plupart des supporters, avait également présenté sa candidature à la Mairie de Marseille. Il avait 68 ans.

Obama accuse Trump d’avoir ignoré le risque d’épidémie, comme il ignore le changement climatique

Barack Obama a accusé son successeur Donald Trump d’avoir «rejeté les avertissements» sur les risques d'une pandémie de coronavirus, tout comme il nie les effets du changement climatique. «Nous avons tous, de façon terrible, pu constater les conséquences provoquées par ceux qui ont rejeté les avertissements sur une pandémie», a tweeté l'ex-président démocrate. Désormais, « plus de personnes sont mortes du coronavirus aux Etats-Unis qu’en Chine, berceau de la pandémie », a-t-il déploré.

La revue médicale The Lancet estime les taux de mortalité du Covid-19 en fonction de l’âge

Selon The Lancet, qui a réalisé une étude à partir de l’expérience chinoise du Covid-19, le taux de mortalité global de la maladie se situe à 1,38% de décès parmi les cas confirmés, mais il varie beaucoup selon les âges. Le virus est nettement plus dangereux pour les plus de 60 ans avec un taux de mortalité de 6,4% des cas confirmés, et même de 13,4% pour les plus de 80 ans. Pour les moins de 60 ans, il n’est plus que de 0,32%.

1er avril 2020 : 14ejour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

