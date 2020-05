(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

L’archevêque de Douala, promoteur d’un traitement contre le coronavirus

Depuis près d’un mois, Mgr Samuel Kleda, phytothérapeute depuis 30 ans, prend en charge des patients atteints de Covid-19 qu’il soumet à un protocole de traitement composé à base de plantes médicinales, qui se montre efficace selon les témoignages. Suite à la caution récemment obtenue du gouvernement, des dons affluent de tout le pays pour soutenir la thérapie de l’homme d’église, nous apprend le site SBBC.

Au Kenya, deux quartiers, à Nairobi et à Mombasa, sont mis en quarantaine

Très touchés par l’épidémie, un quartier de la capitale Nairobi et le quartier ancien de Mombasa, ont été isolés. Durant 2 semaines, personne ne pourra y entrer ou en sortir sans autorisation spéciale. «Nous avons identifié des épicentres où le nombre de cas continue d'augmenter», a déclaré le ministre de la Santé.

Le bilan de chaque pays africain au 6 mai, selon l’OMS

L’Afrique enregistre à ce jour 49 121 cas d’infection et déplore 1956 décès, dont 1148 en Afrique du Nord. Au niveau mondial, le nombre de décès s’élève à 257 906. Le pays le plus touché est les Etats Unis avec plus de 72 000 décès à ce jour. Vient ensuite le Royaume Uni qui vient de passer la barre des 30 000 décès.

7 mai 2020 : 50e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

