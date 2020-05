(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Soudan du Sud: le vice-président Riek Machar testé positif au coronavirus

Le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, a été rattrapé par le Covid 19. «Il a déclaré publiquement qu'il a été testé positif, et dès aujourd'hui il s'est mis en quarantaine dans sa résidence pour 14 jours» a communiqué son cabinet. Riek Machar a assumé la vice-présidence du pays de 2011 à 2013, puis en 2016. Ses mésententes et rivalités avec le président Salva Kiir ont précipité le pays dans une effroyable guerre civile, jusqu’en décembre 2019. Il est à nouveau vice-président depuis le 22 févier 2020.

Le bilan par pays africain au 18 mai, selon l’OMS

L’Afrique compte désormais 84 183 cas d’infection pour 2739 décès dont 1400 en Afrique du Nord. L’Egypte est le pays le plus touché du continent avec 612 décès, suivi de l’Algérie (548), de l’Afrique du Sud (264) et du Maroc (192). Le bilan du Nigeria s’alourdit avec un total de 182 décès. Au niveau mondial, l’épidémie a déjà coûté la vie à plus de 316 000 personnes.

19 mai 2020 : 62e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

