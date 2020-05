(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Au Quatar, ne pas mettre de masque peut coûter 3 ans de prison et 50 000 euros !

Dans les lieux publics, au Qatar, le port du masque sera rendu obligatoire dès dimanche, afin de juguler l’épidémie qui progresse rapidement (1733 cas de plus ce 14 mai). Toute personne qui circulera sans masque s’exposera à de sevères sannctions, jusqu’à 3 ans de prison et une amende de 51 000 euros.

Le Sénégal annule ses dépenses de conférences et de représentation pour financer la lutte contre le virus

Séminaires, conférences, missions à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, frais de représentation… toutes ces budgets « non encore consommés sur ces lignes de crédit ont fait l’objet d’annulation » a annoncé le ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo. Les fonds ainsi économisés seront réorientés vers la lutte contre le virus et ses conséquences sociales.

Le bilan par pays africain au 14 mai, selon l’OMS

« Au 14 mai 2020, plus de 72 000 cas de COVID19 en Afrique avec plus de 25 000 guérisons associées et 2400 décès signalés » a twitté l’OMS au terme de cette journée. L’Afrique subsaharienne reste la région du monde la moins touchée par l’épidémie, avec 1166 décès sur près de 300 000 dans le monde (moins de 0,4%).

15 mai 2020 : 58e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 14 mai 2020

L’actualité du 13 mai 2020

L’actualité du 12 mai 2020

L’actualité du 11 mai 2020

L’actualité des 9-10 mai 2020

L’actualité du 8 mai 2020

L’actualité du 7 mai 2020

L’actualité du 6 mai 2020

L’actualité du 5 mai 2020

L’actualité du 4 mai 2020

L’actualité des 2-3 mai 2020

L’actualité du 1ermai 2020

L’actualité du 30 avril 2020

L’actualité du 29 avril 2020

L’actualité du 28 avril 2020

L’actualité du 27 avril 2020

L’actualité des 25-26 avril 2020

L’actualité du 24 avril 2020

L’actualité au 23 avril 2020

L’actualité du 22 avril 2020

L’actualité du 21 avril 2020

L’actualité du 20 avril 2020

L’actualité des 18-19 avril 2020

L’actualité du 17 avril 2020

L’actualité du 16 avril 2020

L’actualité du 15 avril 2020

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020