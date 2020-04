(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

L'Apivirine nouvelle piste pour un remède ?

Pour vaincre le COVID-19 de nouvelles pistes de solutions sont expérimentées par de nombreux laboratoires à travers le monde. En Afrique de l’ouest, l’une des pistes explorées est celle de l’Apivirine, un anti-rétroviral et antiviral, développé par un chercheur béninois, le Docteur Valentin Agon. Pour l’instant le traitement fait l’objet d’essais au Burkina Faso, afin de prouver son efficacité.

Premier vaccin efficace sur la souris

La première ébauche de vaccin vient de faire ses preuves chez la souris à l'Université de Pittsburgh, selon la revue EBioMedicine. Ce vaccin a permis aux souris de produire des anti-corps spécifiques en 2 semaines et devrait les protéger du virus pendant un an. Il reste encore à le tester sur l’humain et à le faire approuver, ce qui demandera encore du temps. « Dans les prochains mois » espèrent les chercheurs.

Le virus a eu raison de la bière Corona

Depuis le début de l’épidémie les ventes de la bière mexicaine Corona n’ont cessé de chuter partout dans le monde. La brasserie mexicaine Grupo Modelo, qui la commercialise, a finalement annoncé la mise à l'arrêt temporaire de la production. La Corona s’exportait dans 180 pays dans le monde…

La Chloroquine peut être fabriquée au Cameroun, assure un ministre

Madeleine Tchuente, ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation annonce que la Chloroquine pourra être fabriquée au Cameroun en quantité suffisante. Elle pense que le pays peut être en mesure de produire juisqu’à 5000 comprimés par minute.

Une pluie de dollars va arroser les entreprises américaines

Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor américain a annoncé que les dollars vont « couler à flots » dès ce vendredi pour les PME américaines. Les USA ont enregistré hier près de 1200 morts, le chiffre quotidien le plus élevé pour un pays depuis le début de la crise. Pour éviter un effondrement total de l’économie, Washington a lancé un énorme plan d’injection de liquidités : «Ce sera prêt à démarrer demain (...) vous aurez l'argent et vous l'aurez le même jour», a-t-il promis

La pandémie a passé la barre des 50'000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a désormais fait plus de 50'000 morts dans le monde, dont près des trois quarts en Europe, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 18h50 GMT. Au total, 51'364 décès ont été recensés, dont 37'709 en Europe.

Accor va fermer les deux tiers de ses hôtels dans le monde

Le groupe Accor annonce qu’il va fermer «les deux tiers» de ses hôtels dans le monde dans les prochaines semaines. Il renonce également à distribuer à ses actionnaires les 280 millions d'euros prévus sous forme de dividende. Le quart de cette somme alimentera un fonds de soutien à ses salariés.

L’exception Malawi est terminée

Jusque-là épargné par le nouveau coronavirus, le Malawi est désormais, lui aussi, touché par l’épidémie. Le président Peter Mutharika a annoncé à la télévision que trois cas ont été recensés à Lilongwe, la capitale du pays.

3 avril 2020 : 16ejour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin a ouvert un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020