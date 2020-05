(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

La Cima désavoue les assureurs camerounais qui refusent la prise en charge des sinistres liés au coronavirus

Quelques semaines après que l’Association des compagnies d’assurances du Cameroun a décidé que la prise en charge des cas de coronavirus « relève de la prérogative exclusive de l’État » et non des assureurs, la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (Cima) vient d’écrire aux directeurs généraux des sociétés d’assurance et de réassurance pour les inviter à « faire preuve de flexibilité ».« Les sinistres consécutifs à la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) ne devront faire l’objet d’aucune exclusion non prévue dans les contrats ». La Cima recommande un « traitement équitable et une protection des assurés » afin de « préserver les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats », écrit le secrétariat de la Cima.

L'African Guarantee Fund mobilise plus de deux milliards $ pour les PME africaines

L'African Guarantee Fund, institution financière panafricaine destinée aux Petites et moynnes entreprises, a annoncé la mise en place d'un fonds pour financer les PME africaines en difficulté en raison de la pandémie de coronavirus. «Le mécanisme COVID-19 d'AGF s'élève à 1,2 milliard de dollars de garantie, ce qui permettra aux banques de financer les PME jusqu'à hauteur de 2,4 milliards dolllars au moins pour une période deux ans», annonce le communiqué.

Le bilan par pays africain au 18 mai, selon Africa CDC

A ce jour, l’Afrique compte 88 855 cas d’infection pour 2848 décès et 34 109 guérisons.

L’Afrique du Nord reste la zone la plus touchée avec 1446 décès, suivie de l’Afrique de l’Ouest (531), de l’Afrique australe (305), de l’Afrique centrale (295) et de l’Afrique de l’Est (271). Au niveau mondial, l’épidémie atteint les 297 360 décès.

20 mai 2020 : 63e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

