(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….



Franc succès pour les Bons Covid-19 du Togo

Jeudi dernier, le Togo souhaitait lever 108 milliards FCFA de bons sociaux Covid-19. Le marché en a demandé pour 224 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 207%. Le Burkina Faso a été le premier souscripteur de l’opération (72 milliards), suivi du Togo (63 milliards) et de la Côte d’Ivoire (30 milliards).

La Chine a déjà commencé l’expérimentation de vaccins sur l’homme

La Chine annonce que cinq vaccins expérimentaux contre le Covid-19 sont actuellement en phase de tests sur une population de 2500 volontaires. Selon le vice-ministre de la Santé « les progrès vont bon train ».

Le groupe des ambassadeurs africains auprès de l’ONU apporte un ferme soutien au DG de l’OMS

Le Groupe des ambassadeurs africains à Genève soutient le DG de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus : « Le groupe des pays africains à Genève souhaite réaffirmer sa confiance en l'OMS et en son directeur général (…) Ce n'est pas le moment de porter le blâme sur un individu, une institution ou un pays, mais un temps pour travailler ensemble.» a-t-il déclaré. Selon un média anglais, dans une version précédente qu’ils ont finalement réctifiée, les ambassadeurs accusaient implicitement les Etats-Unis de provoquer le racisme : «Nous notons que le directeur général est un Africain, ce qui prête une voix raciste malheureuse aux critiques et aux campagnes de médias sociaux en cours.»

Le bilan par pays africain au 15 mai, selon Africa CDC

Le continent africain compte désormais 75 891 cas d’infection pour 2571 décès et 27 455 guérisons. L’Afrique du Nord reste la zone la plus touchée avec 1340 décès, suivie de l’Afrique de l’Ouest (468), et de l’Afrique centrale (275). La situation semble se stabliser en Afrique australe (257).

16-17 mai 2020 : 9e week-end d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

