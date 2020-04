(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Le Coronavirus fait taire les armes au Yemen

La crise sanitaire mondiale aura au moins permis d’imposer un cessez-le-feu au Yemen. La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, alliée du pouvoir en place, a annoncé un cessez-le-feu à partir de ce jour pour permettre la lutte contre la pandémie. L’Arabie saoudite, en échec dans cette sixième année de guerre terriblement meurtrière, a peut-être trouver là une occasion de se retirer de ce conflit sur la pointe des pieds.

Le DG de l’OMS recadre Donald Trump en lui demandant de « bien se comporter »

« Nous aurons de nombreux sacs mortuaires devant nous si nous ne nous comportons pas bien », a déclaré le DG de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en réponse à la question d’un journaliste sur les attaques de Donald Trump. « Pour l’amour de Dieu, nous avons perdu plus de 60 000 citoyens du monde. (…) Ne politisez pas le virus. Pas besoin d'utiliser le Covid pour marquer des points politiques » a-t-il déclaré.

L'Union européenne mobilise 20 milliards d'euros pour les pays les plus vulnérables

Aux 15,6 milliards d’euros annoncés mardi par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, les pays européens ont ajouté des contributions nationales qui portent le montant total de l’aide à 20 milliards d’euros, essentiellement pour les pays africains.

Côte d’Ivoire : couvre-feu prorogé, prisonniers libérés, impôts différés

Le gouvernement ivoirien a prorogé le couvre-feu au 24 avril. Par ailleurs, pour atténuer la dangereuse surpopulation des prisons, le président Ouattara a accordé des grâces présidentielles et des remises de peine à plus de 2000 personnes condamnées pour des faits mineurs. Enfin, le ministre du Budget a annoncé la suspension des impôts et taxes pour 3 mois.

Selon l’OMC, la chute du commerce mondial en 2020 se situera entre 13% et 32%

Cette année 2020, la contraction du commerce mondial sera plus importante qu’en 2008, après la crise financière des subprimes. Cette crise sanitaire mondiale s’ajoute aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et aux incertitudes liées au Brexit. Pour l’OMC, la chute sera particulièrement brutale pour les exportations de l'Amérique du Nord et de l'Asie.

9 avril 2020 : 22e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

