(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

La Tunisie va rouvrir ses lieux publics le 4 juin

A l’approche de la saison touristique, la Tunisie va rouvrir ses mosquées, cafés, hôtels et restaurants, dès le 4 juin. Il est ensuite prévu un déconfinement total à partir du 14 juin. Toutefois, les hôtels et les restaurants n’ouvriront qu’à 50% de leurs capacités d'accueil afin de respecter un protocole sanitaire très strict destiné à sécuriser les sites touristiques.

Victime du coronavirus, l’ONG Oxfam supprime près d’un tiers de ses 5000 postes de travail dans le monde

L’ONG avait déjà subi une baisse des dons, suite à des révélations d'abus sexuels commis par certains de ses employés en 2010 en Haïti. Le coronavirus a encore dégradé sa situation financière, à tel point que la célèbre ONG se voit contrainte de fermer 18 bureaux sur 48 et de supprimer près de 1500 emplois.

Le bilan de chaque pays africain, au 20 mai, selon Africa CDC

L’Afrique compte à ce jour 92 348 cas d’infection dont 2912 décès et 36 117 guérisons. L’Afrique du Nord est le zone la plus endeuillée avec 1468 décès. Elle est suivie de l’Afrique de l’Ouest (540), l’Afrique australe (331), l’Afrique centrale (299) et l’Afrique de l’Est (274). Au niveau mondial on a passé la barre des 5 millions de cas pour 328 462 décès et 1 909 701 guérisons.

22 mai 2020 : 65e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

