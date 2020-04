(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été admis en soins intensifs

Diagnostiqué positif au coronavirus il y a 10 jours, Boris Johnson a été admis à l’hôpital ce dimanche « pour des examens », suite à des symptômes persistants. Ce lundi, « au cours de l’après-midi, l’état de santé du Premier ministre s’est détérioré et, sur le conseil de son équipe médicale, il a été transféré au service des soins intensifs de l’hôpital » a déclaré son porte-parole.

Les ministres et hauts fonctionnaires rwandais donneront leurs salaires ce mois-ci

Au Rwanda, les ministres et hauts fonctionnaires ont accepté d’abandonner leurs salaire du mois d’avril et d’affecter la somme à des programmes sociaux pour aider les plus pauvres à faire face au nouveau coronavirus, a annoncé le Premier ministre Edouard Ngirente.

Funke Akindele Bello épinglée pour avoir organisé une fête à Lagos en période de confinement

La célèbre actrice nigériane Funke Akindele Bello et son mari ont été condamnés à des travaux d'intérêts généraux et une amende, pour voir donné une fête à Lagos en dépit des consignes de confinement. «Les accusés devront payer une amende de 100.000 nairas chacun, et sont condamnés à 14 jours d'intérêts généraux, pour 3 heures par jour», a révélé le police.

7 avril 2020 : 20ejour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin a ouvert un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020