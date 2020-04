(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Selon l'OMS, les enfants peuvent transmettre le virus à des adultes

Les enfants peuvent transmettre le coronavirus à des adultes, a confirmé l’OMS, précisant toutefois que ces cas étaient rares. «Nous avons vu des infections d'enfants par des adultes et nous avons vu aussi des infections, dans un nombre bien moins important, d'adultes par des enfants» a assuré une épidémiologiste de l’OMS qui confirme par ailleurs qu’en règle générale, les enfants infectés subissent des effets très modérés.

Des grands noms du football appellent à un report de la CAN

Le Camerounais Samuel Eto’o, l’Algérien Adlène Guedioura ou encore le Sénégalais El Hadji Diouf ont pris position pour un report de la CAN qui devrait avoir lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021, au Cameroun : « Le plus important c’est la santé, et les instances du football africain l’ont bien compris. Je ne vois pas mon aîné, le grand frère Ahmad, risquer la santé des amoureux du ballon rond pour une CAN » a déclaré Samuel Eto’o.

Des premiers essais cliniques orientent les espoirs sur l’antiviral Remdesivir

Le Remdesivir, un antiviral du laboratoire américain Gilead, actuellement en phase d’essais cliniques, a passé avec succès une première épreuve. Les malades traités avec le Remdesivir ont guéri plus vite que ceux qui avaient reçu un placebo. Le remède n’est toutefois pas au bout de son parcours de validation, mais il suscite un intérêt grandissant, suffisamment pour que Wall Street s’entiche de ce laboratoire.

30 avril 2020 : 43e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

