(Agence Ecofin) - Bienvenue ce Live quotidien….

Calixthe Beyala met en garde contre le confinement en Afrique

L’écrivaine Calixthe Beyala approuve la fermeture de frontières, la mise en quarantaine des personnes contaminées, les consignes d’hygiène, mais surtout pas le confinement : « La plupart des Africains vivent au jour le jour. Ils n'ont pas les moyens de s'approvisionner en nourriture pour une petite semaine ! Ils n'ont pas de frigo, et pour la plupart, pas d'électricité pour pouvoir se payer ce luxe qui certainement diminuerait le nombre de nos morts », prévient-elle.

Etat d’urgence et couvre-feu de 20h à 6h au Sénégal

Le Sénégal compte aujourd’hui 12 cas de plus, dont 6 cas importés. Ce qui porte le nombre de personnes contaminées à 79, dont 8 guéries. Ce soir le président Macky Sall a annoncé l’état d’urgence et un couvre feu de 20h à 6h.

Samuel Eto’o exhorte tous les Africains à “respecter les consignes”

Le virus « ne connait ni la race, ni la religion, ni les partis politiques (…) il se moque et tue autant les riches que les pauvres. Même dans les pays où la recherche est suffisamment aboutie », prévient le footballeur international. « Mes frères et sœurs africains! Le coronavirus a investi notre vie. Avec malice, arrogance et sans préavis », a-t-il lancé, exhortant les Africains à respecter les mesures de protection : « Faisons-le pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos voisins, pour toute l’Afrique. Faisons-le par amour.»

24 mars 2020 : 6e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin a ouvert un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020