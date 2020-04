(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Pour Cyrille Ramaphosa, cette crise est une opportunité pour construire « une nouvelle société juste et équitable »

« Certaines personnes ont pu endurer le verrouillage du coronavirus dans une maison confortable avec un réfrigérateur bien approvisionné, avec des soins médicaux privés et un apprentissage en ligne pour leurs enfants (…) Pour des millions d’autres, cela a été un mois de misère, de familles qui luttent pour survivre et d’enfants qui se couchent et se réveillent affamés », a déclaré le chef de l’Etat sud-africain, appelant ses concitoyens à contruire un pays un pays « juste et équitable.»





Tedros : « Ceux qui ont écouté les conseils de l’OMS sont en meilleure situation que autres, c’est un fait ! »

Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, « le monde aurait dû écouter attentivement l’OMS, car l’urgence mondiale a été déclenchée le 30 janvier ». « Nous avions conseillé au monde entier de mettre en œuvre une approche globale en matière de santé publique (…) Chaque pays aurait pu déclencher toutes les mesures possibles. Je pense que cela suffit à montrer l’importance d’écouter les conseils de l’OMS » a-t-il ajouté.

La situation par pays africain au 27 avril, selon l’OMS

Les derniers chiffres de l’OMS annoncent pour l’ensemble de l’Afrique, 31 714 cas pour 1414 décès (dont 932 en Afrique du Nord). Au niveau mondial, la barre des 3 millions de cas est passée. Le nombre de décès s’élève à 208 000.

28 avril 2020 : 41e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 27 avril 2020

L’actualité des 25-26 avril 2020

L’actualité du 24 avril 2020

L’actualité au 23 avril 2020

L’actualité du 22 avril 2020

L’actualité du 21 avril 2020

L’actualité du 20 avril 2020

L’actualité des 18-19 avril 2020

L’actualité du 17 avril 2020

L’actualité du 16 avril 2020

L’actualité du 15 avril 2020

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020