(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

L’Algérie annonce une stabilisation de l’épidémie et espère la décrue

Dans TSA, l’épidémiologiste Mohamed Belhocine, professeur à la faculté de médecine d’Alger, estime que « le plus dur est passé » pour l’Algérie. « Les statistiques relatives au nombre de cas de contamination et au nombre de décès démontrent une courbe stable. Ce qui laisse déduire que l’Algérie a dépassé le pic de l’épidémie de coronavirus et qu’on a entamé la phase de décroissance ». Plus prudent, le gouvernement évoque juste une « stabilisation ».

Une personne infectée peut être contagieuse avant l'apparition de symptômes, selon une nouvelle étude

Selon une étude publiée dans la revue mensuelle Nature Medicine, les personnes contaminées peuvent transmettre le virus plusieurs jours avant l'apparition des premiers symptômes. Ce constat pourrait amener à revoir la conception actuelle du contact tracing.

Le Ghana lance une application pour dépister les cas suspects

L'application ghanéenne, disponible en 6 langues locales, va suivre les déplacements des utilisateurs via le GPS, pour permettre aux autorités d'identifier les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec un cas infecté. Toutefois, la mesure ne pourra concerner que les possesseurs de smartphones, seul un bon tiers de la population.

16 avril 2020 : 29e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin a ouvert un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 15 avril 2020

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020