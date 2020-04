(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Etranglé par les sanctions, l’Iran renonce au déconfinement

L’Iran a annoncé un début de déconfinement pour tenter de sauver son économie déjà mise à genoux par les sanctions américaines. Selon Sputnik, le pays a déjà consacré 6 milliards d’euros à la lutte contre l’épidémie et ses conséquences. Exsangue, Téhéran a sollicité le soutien du FMI qui serait disposé à lui fournir 5 milliards $, mais qui se heurte à une ferme opposition des Etats Unis.

Le monde atteint les 2 millions de personnes infectées

Au 14 avril, le monde enregistrait 1,970 millions de cas d’infection et passera sans doute aujourd’hui la barre des 2 millions de cas. Sur ce nombre, 469 920 personnes sont guéries et 124 544 sont décédées. Les Etats Unis paient le plus lourd tribu à ce jour avec 603 417 personnes touchées. 44 263 guérisons et 25 073 décès.

L’institut Pasteur de Dakar se prépare à lancer des tests rapides de dépistage à moins de 1 $

Selon le journal Le Monde, l’Institut Pasteur de Dakar, en partenariat avec la société britannique Mologic, devrait lancer en juin prochain des tests rapides pour diagnostiquer les personnes atteintes du Covid-19 en dix minutes. « C’est aussi simple d’utilisation qu’un test de grossesse », assure le docteur Cheikh Tidiane Diagne, manager de la plate-forme sénégalaise Diatropix où seront fabriqués les tests.

L’ex-international de football Seydou Keita apporte son soutien à 600 familles à Bamako

L'ancien capitaine des Aigles du Mali et star du FC Barcelone, a fourni à 600 familles de Bamako des lots alimentaires comprenant un sac de riz, un sac de mil, un sac de sucre, un bidon de 20L d’huile.

15 avril 2020 : 28e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin a ouvert un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020