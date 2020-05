(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

La Tanzanie va importer du Covid Organics de Madagascar

John Magufuli, le président tanzanien a annoncé son intention d’envoyer un avion à Madagascar pour importer le « traitement à base de plantes » que la Grande Ile a concocté et qui semble si bien lui réussir. Après le Congo-Brazzaville, le Sénégal et la Guinée-Bissau, la solution malgache trouve de plus en plus d’adeptes en Afrique, en dépit des mises en garde de l’OMS et de plusieurs institutions de santé.

Les chiffres de l’OMS par pays africain au 3 mai 2020

Selon l’OMS, l’Afrique compte désormais 42 381 cas d’infection pour 1749 décès, dont 1081 en Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, c’est l’Afrique du Sud qui est la plus touchée avec 123 décès, suivie du Nigeria (85), du Cameroun (64) et du Burkina Faso (44). Au niveau mondial, l’épidémie a déjà tué à ce jour près de 250 000 personnes.

4 mai 2020 : 47e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité des 2-3 mai 2020

L’actualité du 1ermai 2020

L’actualité du 30 avril 2020

L’actualité du 29 avril 2020

L’actualité du 28 avril 2020

L’actualité du 27 avril 2020

L’actualité des 25-26 avril 2020

L’actualité du 24 avril 2020

L’actualité au 23 avril 2020

L’actualité du 22 avril 2020

L’actualité du 21 avril 2020

L’actualité du 20 avril 2020

L’actualité des 18-19 avril 2020

L’actualité du 17 avril 2020

L’actualité du 16 avril 2020

L’actualité du 15 avril 2020

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020