(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

A son tour, le Kenya avance son propre remède contre le coronavirus : le Zedupex

L’Institut de recherche médicale du Kenya a commencé à tester un remède contre le coronavirus. Le Zedupex est un produit à base de plantes, vendu en poudre dans des sachets, ou encore en crème. Il est actuellement utilisé au Kenya contre l’herpès.

La Tunisie veut sauver sa saison touristique en multipliant les mesures d’hygiène

Alors que le tourisme tunisien commençait à se relever des dégâts causés par le terrorisme, voici le coronavirus qui menace à nouveau ce secteur clé de l’économie nationale. Pour tenter de sauver sa saison, le pays s’est engagé, sur ses sites touristiques, dans un vaste programme d’hygiène : chambres désinfectées et laissée vides pendant 48 heures entre chaque touriste, distance entre les tables, contrôles de température, etc.

Le président du Zimbabwe annonce la prolongation du confinement

Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a annoncé samedi que le confinement est prolongé pour une durée indeterminée. La situation sera réexaminée dans 2 semaines. La pays qui est confiné depuis le 30 mars, ne compte que 44 cas d’infection pour 4 décès et 17 guérisons.

Le bilan par pays africain au 17 mai, selon Africa CDC

L’Afrique compte désormais 81 307 cas d’infection pour 2704 décès et 31 078 guérisons. C’est 5416 cas, 133 décès et 3623 guérisons de plus que vendredi dernier. L’épidémie progresse, mais lentement.

18 mai 2020 : 61e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

