(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

La magistrale leçon de gouvernance administrée par le Maroc aux pays « développés »

Voisin de l’Espagne (85 000 malades, 16 000 morts), le Maroc a très tôt mis en mis en place une puissante riposte : il a immédiatement mobilisé son tissu industriel en réorientant les usines vers la production de masques de protection, de gel hydro-alcoolique ou encore d’équipements médicaux incluant combinaisons, casaques, charlottes, sur-chaussures. Les ingénieurs du secteur aéronautique et les scientifiques des universités ont collaboré pour produire rapidement 500 respirateurs artificiels 100% marocains. Dès les premières alertes, le royaume a instauré un confinement strict, déployé les forces armées en soutien. Il a installé plusieurs hôpitaux de campagne et doublé sa capacité de lits de réanimation. Et il a intégré la chloroquine dans les protocoles thérapeutiques. Le tout financé par un fonds d’urgence de 3 milliards d’euro, assorti d’un mécanisme d’aide directe aux populations affectées par la perte d’activité. A ce jour le Maroc compte 1440 cas pour 107 décès et 122 guérisons.

Le DG d’Orange Côte d’Ivoire fait partie des cas guéris

Mamadou Bamba, DG de Orange CI a vaincu le coronavirus : « J’ai été testé positif au COVID-19 le 26 mars dernier. Confiné à mon domicile, j’ai scrupuleusement suivi le traitement recommandé par le Professeur Eholié et les médecins du Service des maladies infectieuses. Je vais bien. Guéri après 2 tests négatifs. Dieu merci.» a-t-il déclaré.

Le point de situation de chaque pays africain au 10 avril, selon l’OMS

Au 10 avril, l’Afrique comptait 11 943 cas d’infection et 608 décès, dont 459 au Maghreb. Au niveau mondial, on dénombre 1 677 256 cas pour 101 732 décés. L’Afrique subsaharienne qui pèse 14% de la population mondiale ne compte à ce jour que 0,14% des décès dus au coronavirus.

Le président sud-coréen et Bill Gates s’associent pour développer médicaments et vaccin

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, ont décidé d’associer leurs moyens pour développer des médicaments et un vaccin contre le coronavirus. La Corée du Sud est parvenue rapidement à juguler l’épidémie sur son territoire en menant une politique de dépistages systématiques et de traçage téléphonique.

A Bukavu, le Dr Denis Mukwege préconise le confinement des ainés

Si en Afrique on ne peut pas confiner la population, il est toujours possible de confiner les plus âgés qui sont aussi les plus exposés. C’est ce que propose le Dr Denis Mukwege. « En premier lieu, les personnes âgées étant des trésors pour notre société et nos familles, il est important de les sécuriser et de les préserver. Pour ce faire, nous suggérons aux familles qui le souhaitent d’envisager le regroupement de nos parents âgés de plus de 60 ans dans une résidence partagée.» Il propose également, dans le même esprit d’isoler les personnes à risques. « Celui qui leur apportera la nourriture devra se désinfecter, porter un masque et éviter au maximum le contact », suggère-t-il.

11-12 avril 2020 : week-end d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin a ouvert un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020