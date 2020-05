(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Reprise des vols Air France : le Cameroun pose ses conditions

Le gouvernement camerounais autorisera la reprise des vols commerciaux d’Air France en direction du Cameroun sous plusieurs conditions. Selon le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, « les passagers devront présenter un test de dépistage négatif au coronavirus à l’embarquement, ils devront souscrire à un engagement d’auto-confinement à leurs frais à leur arrivée au Cameroun. Il leur faudra également porter le masque et respecter les mesures barrières prescrites par les autorités»

L'Algérie restera confinée jusqu’au 29 mai

En Algérie, les mesures de confinement sont prolongées jusqu’au 29 mai. Le gouvernement a appelé les citoyens à la « responsabilité individuelle et collective». Par ailleurs, 7 millions de masques par semaine seront distribués. L’Algérie compte à ce jour 5891 cas d’infection, pour 507 décès et 2841 guérisons.

10 000 Français bloqués au Maghreb, en attente de rapatriement

Environ 10 000 Français sont encore au Maghreb, en attente de raptriement. Des vols spéciaux ont été mis en place après la fermetures des espaces aériens du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie, mais ils n’ont pas pu satisfaire à ce jour toutes les demandes. Selon Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires Etrangères, « la France a déjà rapatrié 30 000 personnes, rien que pour le Maroc.»

Le bilan par pays africain au 12 mai, selon Africa CDC

L’Afrique compte désormais 68 102 cas, pour 2340 décès et 23 307 guérisons. L’épidémie semble progresser plus rapidement en Afrique centrale, qui est en passe de dépasser l’Afrique australe en nombre de morts. L’Afrique du Nord reste de loin la région africaine le plus touchée avec 1277 décès (54% des décès du continent).

13 mai 2020 : 56e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 12 mai 2020

L’actualité du 11 mai 2020

L’actualité des 9-10 mai 2020

L’actualité du 8 mai 2020

L’actualité du 7 mai 2020

L’actualité du 6 mai 2020

L’actualité du 5 mai 2020

L’actualité du 4 mai 2020

L’actualité des 2-3 mai 2020

L’actualité du 1ermai 2020

L’actualité du 30 avril 2020

L’actualité du 29 avril 2020

L’actualité du 28 avril 2020

L’actualité du 27 avril 2020

L’actualité des 25-26 avril 2020

L’actualité du 24 avril 2020

L’actualité au 23 avril 2020

L’actualité du 22 avril 2020

L’actualité du 21 avril 2020

L’actualité du 20 avril 2020

L’actualité des 18-19 avril 2020

L’actualité du 17 avril 2020

L’actualité du 16 avril 2020

L’actualité du 15 avril 2020

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020