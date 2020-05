Live Coronavirus du 08/05/2020

(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

L’étrange carte des décès dus à la pandémie

Le journal La Croix et Visactu ont établi la carte des décès de la pandémie à ce jour. Une carte dont on peine à trouver la logique. Pourquoi telles régions du monde sont-elles plus touchées que d’autres ? L’âge de la population, son niveau de vie, le climat… aucun de ces critères, seul, n’offre une réponse probante.

Le bilan d’Africa CDC, par pays africain, au 7 mai

Avec 52 175 cas d’infection, l’Afrique ne pèse toujours que 1,3% des contaminations dans le monde, et seulement 0,7% des décès. L’Afrique du Nord reste la région la plus touchée du continent avec 19 187 cas, pour 1175 décès et 6757 guérisons.

8 mai 2020 : 51e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin produit un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 7 mai 2020

L’actualité du 6 mai 2020

L’actualité du 5 mai 2020

L’actualité du 4 mai 2020

L’actualité des 2-3 mai 2020

L’actualité du 1ermai 2020

L’actualité du 30 avril 2020

L’actualité du 29 avril 2020

L’actualité du 28 avril 2020

L’actualité du 27 avril 2020

L’actualité des 25-26 avril 2020

L’actualité du 24 avril 2020

L’actualité au 23 avril 2020

L’actualité du 22 avril 2020

L’actualité du 21 avril 2020

L’actualité du 20 avril 2020

L’actualité des 18-19 avril 2020

L’actualité du 17 avril 2020

L’actualité du 16 avril 2020

L’actualité du 15 avril 2020

L’actualité du 14 avril 2020

L’actualité du 13 avril 2020

L’actualité des 11-12 avril 2020

L’actualité du 10 avril 2020

L’actualité du 9 avril 2020

L’actualité du 8 avril 2020

L’actualité du 7 avril 2020

L’actualité du 6 avril 2020

L’actualité des 4-5 avril

L’actualité du 3 avril 2020

L’actualité du 2avril 2020

L’actualité du 1eravril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020