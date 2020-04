(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

Une video attribuée à LCI provoque une énorme indignation sur la toile africaine

La vidéo circulait depuis ce matin sur les réseaux sociaux, mais depuis qu’elle a été relayée par Samuel Eto’o, la toile africaine ne cesse de s’enflammer. On y voit Jean Paul Mira, chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin à Paris, suggérer au professeur Camille Locht d’effectuer « ses tests de vaccins sur les Africains qui, de toute façon, n’ont pas de traitement, pas de respirateurs », faisant l’analogie avec « les prostituées pour le Sida ». On a peine à croire que cette vidéo puisse être authentique et pourtant c’est ici (LCI vient de retirer la vidéo de son site web).

Le Premier ministre de Côte d’Ivoire appelle les propriétaires à la générosité envers leurs locataires

En Côte d’Ivoire, le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, demande aux propriétaires de logements de faire preuve de patriotisme et de solidarité dans l'encaissement des loyers, notamment en distinguant les locataires salariés, des travailleurs du secteur informel qui sont plus vulnérables. Le gouvernement suggère l’abandon temporaire du loyer ou sa réduction de 50%.

Dépassé par la progression de l’épidémie, Washington s’en prend violemment à la Chine

Alors que Donald Trump n’a cessé, pendant plusieurs mois, de minimiser la menace sanitaire mondiale, même en dépit de la situation en Europe, Washington accuse désormais Pékin d’être responsable de son impréparation : «Le monde paie à présent pour leurs erreurs» affirme un membre de la chambre des Représentants. «Le Parti communiste chinois a menti, ment et continuera à mentir au sujet du coronavirus pour protéger le régime», ajoute un sénateur US.

Togo : Faure Gnassingbé annonce le couvre feu et lance un fonds de 400 milliards FCFA

Le Chef de l'Etat togolais vient d'annoncer la création d'un fonds de solidarité nationale et de relance économique de 400 milliards FCFA. Les fonds proviendront de l'Etat togolais, des partenaires financiers et de toute bonne volonté, a précisé le N°1 togolais. Il a également instauré le couvre feu entre 19h et 06h du matin, dès ce jour. 5000 agents des forces de défense et de sécurité seront déployés pour faire respecter les consignes.

Un médecin californien annonce avoir trouvé un remède au coronavirus

Le Dr Jacob Glanville, qui dirige un laboratoire d'immuno-ingénierie, bien connu aux Etats Unis pour sa participation au documentaire « Pandemie », annonce avoir mis au point un anticorps thérapeutique pour combattre la maladie en se basant sur cinq anticorps ayant servi à neutraliser le virus SRAS en 2002. «Nous voulons nous assurer que lorsque nous serons prêts à le diffuser, nous pourrons le diffuser au monde entier», assure le médecin. L’anti-corps n’est pas un vaccin, mais selon le chercheur, il neutralise le virus en 20 minutes, pour une durée de 8 à 9 semaines.

L’industrie du tabac espère sauver le monde de la pandémie…

British American Tobacco a annoncé qu'une de ses filiales travaillait sur un potentiel vaccin contre le coronavirus en utilisant des feuilles de tabac. Selon le fabricant de Lucky Strike, le vaccin est en phase de test pré-clinique et sera prochainement testé sur l'homme. Si les essais sont positifs, le cigarettier aurait la capacité de produire entre 1 et 3 millions de doses par semaine à partir du mois de juin.

Les chiffres par pays africain au 1er avril selon l’OMS

Au 01 avril 2020 le continent africain a enregistré un total de 5406 cas de coronavirus. Trois nouveaux pays ont récemment signalé des cas sur le continent, notamment le Botswana, le Burundi et la Sierra Leone.

Pour les commandes de masques de protection chinois : America First !

Jean Rottner, le président de la région française du Grand Est, l’une des zones les plus touchées de l’Hexagone, ne décolère pas. Des masques commandés en Chine par la France ont été rachetés par les Américains sur le tarmac même des aéroports chinois pour être détournés vers les USA, accuse-t-il.

2 avril 2020 : 15e jour d’info continue sur l’épidémie Covid-19 et ses conséquences

L’Agence Ecofin a ouvert un fil quotidien d’information continue pour vous permettre de suivre toute l’actualité africaine de l’épidémie et de ses conséquences.

Vous trouverez ici :

L’actualité du 1er avril 2020

L’actualité du 31 mars 2020

L’actualité du 30 mars 2020

L’actualité des 28-29 mars 2020

L’actualité du 27 mars 2020

L'actualité du 26 mars 2020

L’actualité du 25 mars 2020

L’actualité du 24 mars 2020

L’actualité du 23 mars 2020

L’actualité des 21-22 mars 2020

L’actualité du 20 mars 2020

L’actualité du 19 mars 2020

L’actualité du 18 mars 2020