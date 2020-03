(Agence Ecofin) - Bienvenue sur ce Live quotidien….

La Libye annonce un premier cas de contamination

Jusqu’à ce jour la Libye n’avait annoncé aucun cas de contamination, ce qui paraissait anormal au vu de la rapide propagation du virus chez les voisins d’Algérie et d’Egypte. Un premier cas vient d’être signalé. Des restrictions de déplacements et de rassemblement avaient déjà été annoncées.

Félix Tshisekedi annonce le blouclage de Kinshasa

Dans une intervention télévisée, le président congolais a annoncé l’isolement de Kinshasa : « L’interdiction de tous les mouvements migratoires, par les transports en commun, des bus, camions et autres véhicules de l’intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l’intérieur (…) Seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipages et convoyeurs seront autorisés », a déclaré le chef de l’Etat.

Pour le Pentagone la crise va s’étendre jusqu’en juin-juillet, avec le « chaos » dans certains pays

Aux Etats Unis, sur la base de l'expérience des pays déjà infectés comme la Chine, la Corée du Sud ou Hong Kong, le Pentagone estime que la crise due au coronavirus va durer «plusieurs mois» et qu’un retour à la nornale ne se fera pas avant juin-juillet. Le ministre américain de la Défense Mark Esper prévoit également des risques de «chaos politique» dans certains pays.

