Pour MSF, la jeunesse de la population rend l’Afrique moins vulnérable que l’Europe

Christine Jamet, la directrice des opérations de MSF se déclare moins pessimiste pour l’Afrique : «La population est plus jeune qu’en Europe. Les systèmes de santé se sont améliorés ces vingt dernières années. Mais plus on s’éloigne des capitales, plus les systèmes de santé sont fragiles et moins les messages de prévention passent, car le niveau d’éducation baisse » a-t-elle déclaré au journal Le Temps.

Selon les humanitaires, dans les camps de réfugiés « ce sera l’hécatombe »

Les organisations humanitaires basées à Genève tirent la sonette d’alarme, particulièrement en ce qui concerne les camps de réfugiés. « Les grillages n’arrêteront pas le virus. Vu la promiscuité et les conditions d’hygiène, si le Covid-19 se propage rapidement, ce sera l’hécatombe.» assure la directrice des opérations de MSF, Christine Jamet, au journal Le Temps.

Tunisie : la Banque centrale annonce des mesures pour soutenir les opérateurs économiques

La Banque centrale de Tunisie annonce des mesures exceptionnelles dont la possibilité accordée aux entreprises, clients de catégorie 0 et 1, de reporter l’échéance de remboursement des prêts professionnels contractés auprès des banques durant la période de mars 2020 à fin septembre 2020. De nouveaux crédits pourront être accordés aux bénéficiaires du report des échéances par les banques et établissements financiers tunisiens, ceci après évaluation de la situation du client.

L'OMS appelle l'Afrique à «se préparer au pire»

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé l'Afrique à «se réveiller» face à la menace du nouveau coronavirus.«Le meilleur conseil pour l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui», a-t-il lancé lors d'une conférence de presse virtuelle.

Le Nigeria suspend à son tour l'entrée aux voyageurs provenant de pays à risques

Le Nigeria a suspendu l'entrée sur son territoire aux voyageurs arrivant de 13 pays à risques, à savoir : Chine, Italie, Iran, Corée du Sud, Espagne, Japon, France, Allemagne, Norvège, États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas et Suisse. Jusqu’ici, le pays le plus peuplé d’Afrique n’avait pris aucune mesure particulière pour se protéger de l’épidémie.

Kinshasa et Brazzaville prennent à leur tour des mesures

En RDC, le bilan officiel est de 14 personnes détectées, dont 7 hier. Félix Tshisekedi a annoncé la suspension «jusqu'à nouvel ordre, dès vendredi, de tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit».

Au Congo, 2 nouveaux cas ont été annoncés à Brazzaville qui suspend également tous les vols en provenance des pays à haut risque, et ordonne la fermeture des écoles, lieux de culte et établissements de nuit.

Chine : premier jour sans nouveau cas d’origine locale

La Chine semble en passe de gagner la bataille. Pour la première fois depuis le début de l’épidémie, aucun cas d’origine locale n’a été enregistré hier. Seuls 34 cas ont été détectés, tous sur des personnes venues de l’étranger.

La Banque centrale européenne lance un programme d'urgence de 750 milliards d'euros

Le programme « d'achat urgence pandémique » qui est annoncé vise à contrer les effets dévastateurs de la crise du coronavirus sur l'économie et les marchés européens. Il s’ajoute à celui lancé en 2015 et qui est toujours en cours, à ceci près qu’il pourra également soutenir des entreprises.

5 nouveaux cas au Maroc, 3 au Cameroun

Au Maroc, 5 nouveaux cas ont été confirmés, selon le ministère de la santé, portant le bilan à 54 cas positifs. Quant au Cameroun, avec la confirmation de 3 nouveaux cas, il a franchi la barre des 13 cas, au soir du 18 mars, selon le ministere de la Santé publique. L'épidémie jusqu'ici confinée dans la capitale gagne la region de l'Ouest, qui abrite 2 des 3 nouveaux cas.

Jusqu'à 25 millions d'emplois menacés



La pandémie de Covid-19 pourrait entraîner jusqu'à 25 millions de pertes d'emplois au niveau mondial, selon une première estimation de l'Organisation internationale du travail (OIT), publiée mercredi. L'impact pourrait toutefois être significativement plus faible si une réponse coordonnée à l'échelle internationale se met en place, «comme cela était arrivé pendant la crise financière mondiale de 2008/2009», a modéré l’agence onusienne.

L’Algérie et la Tunisie ferment leur frontière « d’un commun accord »

L’Algérie et la Tunisie ont décidé conjointement de la fermeture provisoire de la frontière terrestre entre les deux pays. « Cette mesure tout à fait exceptionnelle et temporaire n’affectera nullement l’esprit d’amitié et de fraternité entre les peuples algérien et tunisien » précise le communiqué.

Le Cameroun rouvre ses frontières avec la RCA et le Tchad

Contrairement à la précédente décision de fermer pratiquement toutes les frontières du pays, il a été décidé que «les échanges commerciaux avec l’étranger vont se poursuivre, en particulier avec le Tchad et la République centrafricaine (RCA), sans préjudice du contrôle sanitaire des conducteurs » a annoncé le Premier ministre Joseph Dion Ngute.

