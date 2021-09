Merkel envisage de passer du temps en Afrique

(Agence Ecofin) - Angela Merkel, la chancelière allemande en fin de mandat, n'exclut pas de passer une partie de sa retraite en Afrique. S’exprimant sur ses projets après la chancellerie, elle a ainsi indiqué : « Il se pourrait en effet que je visite des pays africains ». C’était lors d’une conversation avec l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, avec qui elle a partagé un panel mercredi dernier.

C’est le lieu de noter que sur les dernières années de son règne, l’Allemagne s’était un peu plus rapprochée du continent africain, se positionnant notamment sur des questions d'investissements, mais aussi d’appui dans la lutte contre le changement climatique.

