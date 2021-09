Le Covid-19 a éclipsé les autres maladies

(Agence Ecofin) - La médiatisation internationale sur la pandémie de Covid-19 et la course aux vaccins a éclipsé des maladies endémiques en Afrique, comme le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Selon un rapport du Fonds mondial publié mercredi, “Dans de nombreux pays, le COVID-19 a submergé les systèmes de santé, les confinements ont perturbé les services, et des ressources vitales de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme ont été réaffectées à la lutte contre la nouvelle pandémie.”

« La pandémie de Covid-19 a eu un "impact dévastateur" sur la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui a connu un recul sans précédent, a déploré mercredi 8 septembre le Fonds mondial de lutte contre ces maladies dans son rapport annuel. »https://t.co/euvg1EKtX8 — Maître Pandaï (@Panda31808732) September 8, 2021

Par exemple, pour le VIH, 2020 a été marqué par une baisse annuelle de 11% des personnes bénéficiant des programmes et les services de prévention (-12 % pour les jeunes). Une baisse de 19% est constatée sur le nombre de personnes traitées pour la tuberculose pharmacorésistante, dans les pays où le Fonds mondial investit.

Bien qu’affectés également par la pandémie, les programmes de lutte contre le Paludisme ont moins souffert que les deux premières maladies. « Il semble que l’adaptation rapide des services de lutte contre le paludisme ait limité les dégâts, avec une baisse de 4,3 % du dépistage des cas suspects de paludisme par rapport à 2019. », indique le Fonds, qui a décaissé à la fin de 2020, 980 millions $ dans 105 pays pour soutenir la lutte contre ces trois maladies.

Ces perturbations constatées sur ces programmes ont particulièrement affecté l’Afrique, où on comptait 25% des décès dus à la tuberculose dans le monde (454 000 décès en 2019 dont 93000 enfants) en 2019, et plus de 25 millions de séropositifs (68%), contre 5,7 millions (15 %) en Asie et dans le Pacifique, et 2,2 millions (6 %) en Europe et Amérique du Nord.

Sur le continent, plusieurs pays africains ont par exemple réaffecté des fonds provenant d'autres programmes de lutte contre les maladies, à la lutte contre le COVID-19. Bien que, par exemple, pour le paludisme, plus de 200 millions de moustiquaires ont pu être livrées en Afrique subsaharienne en 2020, selon l’Alliance mondiale pour la prévention du paludisme.

Ayi Renaud Dossavi