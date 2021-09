Climat : des ONG appellent à reporter la COP 26

(Agence Ecofin) - Plus de 1500 ONG actives dans le domaine du climat appellent l’Angleterre à reporter le prochain sommet COP 26, de peur que les pays en développement ne puissent assister à cette rencontre climatique internationale qui s’ouvre en novembre prochain à Glasgow.

« À deux mois de l'échéance, il est évident qu'il est impossible d'organiser une conférence mondiale sur le climat qui soit sûre, inclusive et juste, étant donné l'incapacité à soutenir l'accès aux vaccins pour des millions de personnes dans les pays pauvres, l'augmentation des coûts de voyage et d'hébergement, et l'incertitude quant à l'évolution de la pandémie de Covid19. », ont déclaré ces organisations réunies dans le réseau Climate Action Network (CAN). « Notre inquiétude est que les pays les plus profondément touchés par la crise climatique et souffrant du manque de soutien des nations riches pour fournir des vaccins seront laissés de côté », ajoute Tasneem Essop, directrice exécutive du réseau.

Les 12 jours de négociations de cette conférence de l’ONU sur le climat devaient en principe permettre aux pays moins riches, et plus affectés par le défi climatique, de négocier un appui substantiel pour leur transition climatique. Selon Seyni Nafo, porte-parole du groupe des négociateurs africains sur le climat, les pays les plus vulnérables ambitionnent ainsi d’obtenir des pays riches un engagement de financement climatique de 750 milliards $ par an, à l’horizon 2025.

L’Angleterre, pays hôte, a indiqué qu'elle couvrirait les frais d'hébergement des délégués, sous réserve de quarantaines, et a proposé de fournir des vaccins en procédure accélérée, mais il faut encore que les délégués qui en ont fait la demande puissent obtenir leurs vaccins, selon le réseau CAN.

Le déséquilibre est d'autant plus marqué pour l'Afrique, qui compte environ 3% de sa population entière vaccinée, contre plus de 55 % pour l’ensemble des pays européens, sachant également que plusieurs pays riches préparent une troisième dose, alors que les Etats africains se battent toujours pour assurer leur approvisionnement.

Ayi Renaud Dossavi

