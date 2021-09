La Chine propose sa 5G aux BRICS

(Agence Ecofin) - La Chine a lancé ce mardi sa base d'innovation pour les BRICS (le groupe formé par l'Afrique Sud, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine), comme l’indique la CGTN. Elle vise à coopérer avec les autres pays des BRICS, en matière d'économie numérique, notamment la big data, l'intelligence artificielle, le cloud computing, et surtout le développement du réseau 5G.

At the #BRICS Industry Ministers meeting, #China proposed the creation of a “BRICS Innovation Base” on #5G, #AI and #DigitalEconomy.#Russia would be pleased. #India not so much. #Brazil and #SouthAfrica are intrigued.#CyberBRICShttps://t.co/2ZALHWkKhH