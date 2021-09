Climat : 216 millions de déplacés intérieurs d'ici 2050

(Agence Ecofin) - D’ici 2050, les changements climatiques pourraient forcer 216 millions de personnes dans le monde à migrer à l’intérieur de leur propre pays. C'est ce que soutient un rapport de la Banque mondiale publié hier lundi, couvrant la migration climatique dans six régions dans le monde.

Les régions concernées sont notamment l’Asie de l'Est et le Pacifique (49 millions de déplacés), l'Asie du Sud (40 millions), l'Amérique latine (17 millions), l'Europe de l'Est et l'Asie centrale (5 millions). Mais l'Afrique est particulièrement touchée par ces migrations climatiques internes, avec 86 millions de déplacés attendus pour la zone subsaharienne d’ici 2050, et 19 millions pour l'Afrique du Nord.

Près de 220 millions de ? pourraient subir des déplacements forcés d'ici 2050



Mais 80% des migrations climatiques sont évitables ? il faut agir immédiatement pour réduire les émissions de GES, préserver la biodiversité & protéger les droits fondamentauxhttps://t.co/GHguoh1MWW — Notre Affaire à Tous (@NotreAffaire) September 13, 2021

« Des six régions couvertes, l’Afrique subsaharienne est celle qui devrait enregistrer le plus grand nombre de migrants climatiques internes. Elle est très vulnérable aux effets du changement climatique, particulièrement dans les zones arides déjà fragiles et le long des côtes exposées. », souligne le rapport.

La migration climatique devrait donc entraîner des déplacement internes aux régions africaines, et renforcer l'urbanisation en Afrique par l’exode rural.

« Les agences nationales doivent intégrer la migration climatique dans leurs plans de santé, d'éducation, de logement, de gestion des catastrophes, d'urbanisation, d'environnement et de développement. » souligne ainsi Aimée-Noël Mbiyozo, experte en migration à l’Institute for Security Studies.

La Banque mondiale note par ailleurs que si les Etats répondent aux défis que posent ces futurs déplacements de population, ceci pourrait ouvrir la voie à des progrès économiques. « Des transitions urbaines et rurales intelligentes sur le plan climatique peuvent aussi offrir des possibilités également bénéfiques de promouvoir les transitions économiques », note le rapport.