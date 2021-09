USA : l’étau se resserre pour les géants de la Tech

(Agence Ecofin) - Une enquête de la Federal Trade Commission (FTC), gendarme de la concurrence américain, révèle cette semaine que les géants de la Tech (Google Amazon, Facebook, Apple et Microsoft), ont réalisé des centaines d’opérations non signalées aux autorités de surveillance entre 2010 et 2019, ce qui a renforcé leur domination dans l’économie technologique. Ces opérations étaient notamment des prises de contrôle d’autres sociétés avec droit de vote, des investissements partiels et des acquisitions de brevets.

Les résultats de l’étude, présentée mercredi dernier, montrent que les autorités antitrust doivent être plus agressives afin que les entreprises ne profitent pas des "failles" pour éviter de signaler les transactions aux régulateurs, selon la présidente de la FTC, Lina Khan.

« Cette étude met en lumière la nature systémique de leur stratégie d'acquisition », a-t-elle indiqué, tout en appelant à un contrôle plus poussé de ces multinationales.

Ceci intervient alors qu’aux Etats-Unis les pressions continuent vis-à-vis des géants de la Tech. Le mois dernier, la FTC a relancé ses poursuites contre Facebook, l’accusant «d’acquisitions anticoncurrentielles» de rivaux potentiels, tels qu'Instagram et WhatsApp pour protéger sa position dominante sur le marché.

En juillet, Facebook avait pour sa part déposé une demande formelle appelant à la récusation de Lina Khan dans ses actions antitrust, au motif qu'elle était partiale.

Alors que le gouvernement américain se montre de plus en plus méfiant vis-à-vis des géants de la Tech, l’objectif en Afrique semble plutôt de trouver un moyen pour les taxer, et les amener à investir sur le continent. Le Ghana et le Nigéria se positionnent notamment pour accueillir les sièges de ces sociétés, si elles désirent s'implanter en Afrique.

« Nous discutons avec certaines grandes entreprises américaines [Microsoft, Apple et Amazon, Ndlr] qui, selon nous, devraient être présentes en Afrique dès maintenant pour préparer l'avenir […] Nous créons l'espace nécessaire pour qu'elles puissent opérer efficacement sur un marché africain émergent et très fort », a indiqué la semaine dernière, le chef de la Ghana Investment Promotion Center (GIPC), cité par l’Agence Ecofin.

L’organisme ghanéen milite notamment pour accueillir dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, les sièges africains des multinationales Microsoft, Amazon et Apple.

Ayi Renaud Dossavi