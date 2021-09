La dette coréenne va monter à plus de 50 % de son PIB

(Agence Ecofin) - La Corée du Sud va augmenter son ratio Dette/PIB en 2022 à plus de 50%, pour lutter contre les inégalités creusées par la pandémie de Covid-19. Le pays prévoit en effet d’augmenter ses dépenses pour soutenir les ménages et l’économie, ce qui lui fera atteindre un budget record de 604,4 trillions de wons (518,4 milliards $), soit 8,3 % de plus que le budget de cette année, comme l’indique l’agence d’information publique Yonhap.

Cette hausse est la plus importante jamais enregistrée. « Notre dette dépassera 50 % (de l'économie) à moyen terme, mais, comme nous commençons à redresser la barre pour améliorer notre situation budgétaire, nous prévoyons une amélioration sensible de la balance des paiements, l'année prochaine », a déclaré un responsable du budget au ministère des Finances coréen.

Le pays asiatique prévoit que son ratio Dette/PIB augmentera à 58,8 % en 2025, selon le ministère.

Cette information intervient alors que les besoins en dépenses publiques se font sentir également sur le continent, pour lutter contre les effets de la pandémie. Ceci bien que les pays subsahariens aient moins de facilités pour mobiliser des fonds sous forme de dette.

Selon le FMI, les pays africains auront besoin d'un financement supplémentaire de 890 milliards $ jusqu'en 2023 pour faire face aux retombées de la pandémie. Malgré les appuis extérieurs, le Fonds s’attend à un déficit de financement de 290 milliards $ sur la période.