Orca, la plus grande usine de captage de CO2 du monde est opérationnelle

(Agence Ecofin) - La start-up Suisse Climeworks a procédé il y a quelques jours au lancement d’Orca, la plus grande usine de captage de gaz carbonique au monde. Basée non loin de Reykjavik en Islande, elle récupèrera 4000 tonnes CO 2 chaque année, directement dans l’air.

Près de la capitale islandaise Reykjavik se trouve désormais la plus grande usine de captage de CO 2 du monde. Baptisée Orca, elle a été inaugurée mercredi par la société suisse Climeworks, en partenariat avec une équipe du projet Carbfix. Alimentée par la centrale géothermique de Hellisheidi, elle intègre 4 unités pour une capacité de captage annuelle de 4000 tonnes de dioxyde de carbone.

La particularité de cette usine est qu’elle absorbera le CO 2 directement dans l’air ambiant, alors que l’on cible généralement les sorties fortement émettrices. Des ventilateurs à filtre isoleront le gaz carbonique qui sera injecté dans des roches basaltiques souterraines ou il se pétrifiera. Un processus de minéralisation accéléré qu’encouragent les spécialistes du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) pour limiter le réchauffement climatique.

La performance reste néanmoins encore faible par rapport aux enjeux planétaires. Globalement, 23 millions de tonnes de dioxyde de carbone sont neutralisés chaque année dans le monde, et l’UNEP (Programme des Nations unies pour l’environnement) a déclaré qu’il faut encore diminuer les émissions de 7,6% en glissement annuel pour réaliser les visées de l’Accord de Paris pour le climat.

Climeworks reste cependant optimiste. Le fondateur, Jan Wurzbacher, a affirmé que « Orca est 1000 fois plus efficace que les arbres, […] et que l’espace pour stocker le CO 2 dans le monde ne sera pas un goulot d’étranglement ».

Feriol Bewa