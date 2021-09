Allemagne, Japon, Chili : 3 élections à suivre

(Agence Ecofin) - L'Allemagne, le Japon et le Chili se dirigent vers des élections, respectivement en septembre, octobre et novembre, et ces échéances intéressent aussi en Afrique.

Allemagne

En Allemagne le successeur de Merkel, du parti CDU, n’a pas l’avantage dans les sondages, qui sont plus favorables à Olaf Scholz, du parti SPD. La situation pourrait amener à la tête du pays une coalition soit du SPD ou de la CDU, alliés avec d’autres partis, notamment les Verts ou le Parti libéral démocrate, selon le Guardian.

[#Infographie] ?? Élections fédérales de 2021 en #Allemagne. ?Frein à la dette, fiscalité, salaires, retraite, égalité hommes-femmes, climat... L'Ifri a compilé les positions et engagements des partis actuellement représentés au #Bundestag sur ces thématiques. ? pic.twitter.com/3GfMZKw3cw — IFRI (@IFRI_) September 14, 2021

Ceci questionne sur la future politique africaine de la première puissance économique d’Europe, notamment en ce qui concerne le climat et l’aide à l’investissement. Pour sa part, Le SPD s’est montré traditionnellement favorable à l’aide au développement en Afrique, sans toutefois adhérer à l’approche de Merkel, avec un intérêt pour les questions sécuritaires. En février, le parti a, par exemple, proposé de réajuster la politique allemande et européenne au Sahel, en se basant sur 4 piliers : la lutte contre les groupes terroristes, le renforcement des armées nationales, soutenir le pouvoir des Etats et financer le développement.

Japon

Des questions se posent également sur la future orientation du Japon envers l’Afrique, avec le départ du Premier ministre Yoshihide Suga, qui avait poursuivi la politique d’aide héritée de son prédécesseur (Shinzo Abe avait promis 60 milliards $ d’aides à l'Afrique durant ses huit ans à la tête du pays).

Même si le parti de Suga et Abe conservera probablement le pouvoir, le prochain gouvernement devrait être marqué par des rivalités internes plus marquées, selon L'Economist Intelligence Unit.

Ceci suscite des interrogations sur la future politique africaine du pays. D’autant que les prochaines élections, prévues pour octobre, interviennent au moment où les appuis du Japon semblent s'essouffler. En 2020, les objectifs d’investissement du Japon en Afrique ne semblent pas avoir été atteints, malgré les discours, constate l'Institut français des relations internationales. « Malgré certains progrès et succès, les investissements japonais à l'échelle du continent sont en baisse depuis 2013 (6 milliards de dollars en 2019 contre 12 milliards de dollars en 2013), tout comme la valeur des échanges (14 milliards de dollars en 2018 contre 25 milliards de dollars en 2013), qui reste déséquilibrée », note-on.

Chili

Les élections chiliennes pourraient impacter des pays africains exportateurs de cuivre comme la RDC et la Zambie. En effet, le Chili est premier exportateur de cuivre au monde, et l’actuel favori des élections de novembre, Gabriel Boric, veut faire monter les taxes et redevances minières afin de financer sa future politique sociale. Ceci fait planer des inquiétudes chez les exportateurs, qui scrutent ce pays d’Amérique latine, à un moment où le marché du cuivre est tendu avec une demande en hausse. La valeur du métal a déjà doublé l’an dernier, en partie à cause des incertitudes politiques au Chili. Dans ces conditions, une éventuelle hausse des prix pourrait profiter à des exportateurs africains. Le Congo a, par exemple, exporté plus de 1,5 million de tonnes de cuivre en 2020, en hausse annuelle de 11,7%, ce qui lui a permis d’éviter la récession.

Ayi Renaud Dossavi