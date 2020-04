Niger : Zamani Com S.A.S obtient la licence 4G et le renouvellement de ses licences 2G et 3G

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République du Niger a octroyé à la société Zamani Com S.A.S, qui a acquis la totalité des parts de l’opérateur de téléphonie mobile Orange dans le pays, une licence 4G pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et services de télécommunications mobiles ouverts au public. La contrepartie financière versée par l’entreprise pour l’acquisition de cette licence 4G s’élève à 12 milliards FCFA.

En plus de la 4G, Zamani Com S.A.S – qui jouit déjà d’une licence globale (obtenue en succédant à Orange) pour l’établissement et l’exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de télécommunications au Niger – a également obtenu du gouvernement le renouvellement de ses licences 2G et 3G. La société a déboursé à cet effet la somme de 28,4 milliards FCFA.

Le gouvernement, réuni en Conseil des ministres le 3 avril 2020 sous l'autorité du chef de l’État, Issoufou Mahamadou, a justifié l’octroi de la licence 4G à Zamani Com S.A.S et le renouvellement des licences 2G et 3G pour 15 ans, par la satisfaction par l’entreprise des conditions réglementaires, notamment celles techniques et financières fixées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP).

