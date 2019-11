Niger : Mohamed Rissa et Moctar Thiam ont achevé l’acquisition d’Orange

(Agence Ecofin) - Via leur coentreprise Zamani Com S.A.S, le Nigérien Mohamed Rissa, propriétaire de la société Rimbo Invest, et le Sénégalais Moctar Thiam, propriétaire de la société Greenline Communications, ont achevé l’acquisition de l’opérateur de téléphonie mobile Orange Niger dans laquelle tous deux étaient actionnaires minoritaires. L’annonce a été faite, le 22 novembre 2019, par le groupe télécoms français Orange qui a indiqué que son ex-filiale continuera à opérer sous son ancienne marque pendant la période de transition correspondant à sa restructuration.

C’est à Souleymane Diallo qu’a été confiée la direction générale de la nouvelle entreprise. Il a occupé plusieurs postes de responsabilités dans les télécommunications en Afrique, notamment celui de président-directeur général d'Atlantique Télécom Centrafrique et directeur général d’Atel Mali.

Selon Mohamed Rissa et Moctar Thiam, « Souleymane Diallo apporte une vaste expérience africaine dans la gestion d’opérateurs télécoms, la stratégie commerciale et financière, et le management d’équipes multiculturelles. Sous son leadership, Orange Niger sera en mesure de faire face aux nombreux défis du marché, tout en mobilisant les équipes pour assurer un développement soutenu de la société, en bonne intelligence avec les autorités du pays ».

C’est en août dernier qu’Orange avait décidé de céder ses 95,5 % d’actions au Niger. L’entreprise déplorait des difficultés financières importantes du fait de conditions de marché difficiles. Le fisc lui réclamait d'ailleurs 22 milliards FCFA.

Lire aussi :

22/10/2019 - Niger : Orange jette l’éponge !

17/10/2019 - Acquisition d’Orange Niger : Moctar Thiam et Mohamed Rissa s’engagent à préserver les emplois

27/02/2019 - Niger: les difficultés financières d’Orange font craindre une liquidation de la filiale

01/12/2018 - Niger : le fisc réclame 22 milliards FCFA à Orange et ferme ses locaux à Niamey « pour non-paiement d’impôt »