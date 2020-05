Adama Coulibaly d’Oxfam : « Les choses ne peuvent plus être comme avant »

(Ecofin Hebdo) - L’économiste en chef du FMI, Gita Gopinath, a récemment déclaré que « la pandémie de coronavirus va déclencher la pire récession économique depuis la Grande Dépression, et bien pire que celle observée lors de la crise financière de 2008 ». Au sein de l’organisation non gouvernementale Oxfam, on estime que cette crise pourrait faire reculer de trente ans, la lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne. C'est sur cette base que l’organisation et ses alliés appellent à une action urgente comme jamais auparavant afin de sauver des vies et de protéger les économies du continent. Adama Coulibaly est un économiste africain formé à l’Université d’Oxford en Grande-Bretagne. Il est actuellement le directeur régional pour Oxfam en Afrique de l’Ouest, et a accepté de répondre à nos questions.

Agence Ecofin : De votre point de vue, la décision du G20 de suspendre le service de la dette des pays pauvres, est-elle suffisante pour apporter le soutien préconisé par les pays, notamment les plus pauvres d'Afrique ?

Adama Coulibaly : Vous conviendrez avec moi que la suspension du paiement de la dette de l'Afrique est le moyen le plus rapide de garder de l'argent dans nos pays et de libérer des ressources pour lutter contre la crise du coronavirus. L'annonce faite par le G20 de suspendre le remboursement de la dette des pays pauvres est un premier pas crucial, mais à lui seul, il est loin d'être suffisant. Elle est loin d'avoir l'ampleur nécessaire pour arrêter la crise sanitaire et empêcher l'effondrement des économies africaines. Voici quelques-unes des raisons qui expliquent cette situation :

Premièrement, il s'agit d'une suspension, et non d'une annulation. Et seulement une suspension jusqu'à la fin de 2020.

Deuxièmement, la suspension ne concerne que les paiements aux créanciers bilatéraux. Les créanciers privés représentent 55% des paiements de la dette extérieure de l'Afrique. Ne pas suspendre la dette privée signifierait que d'énormes sommes de l'argent public vital dont nos gouvernements ont besoin pour répondre à la double crise - sanitaire et économique - continueront de circuler des pays pauvres vers les banques privées riches et les investisseurs de New York et de Londres.

Nous ne constatons pas non plus le mouvement nécessaire à la suspension de la dette envers les institutions multilatérales. La Banque mondiale, en particulier, a continué de rester une exception en matière d'allégement de la dette, malgré ses déclarations sur l'importance de s'attaquer au problème de la dette.

Nos dirigeants, par l'intermédiaire de l'Union africaine, ont été clairs sur ce qui serait bénéfique pour les gouvernements africains en matière d'allégement de la dette.

Ils ont demandé un gel urgent de deux ans de tous les remboursements de la dette - bilatérale, multilatérale et privée. Ils ont également demandé que l'allégement de la dette soit étendu au-delà des pays de l'Association internationale de développement (IDA), comme c'est le cas actuellement, et qu'il englobe à la fois les pays africains membres de l'IDA et ceux de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).

Ils ont demandé un gel urgent de deux ans de tous les remboursements de la dette - bilatérale, multilatérale et privée.

Ce sont des demandes raisonnables adressées à nos partenaires internationaux. Je suis sûr que le G20 peut répondre à ces demandes. Le G20 doit prendre davantage de mesures en matière d'allégement de la dette. Aucun pays africain ne peut se permettre de rembourser sa dette en 2020, qu'elle soit due à des créanciers bilatéraux, à des institutions multilatérales ou à des prêteurs privés, sans mettre en danger des millions de vies africaines. En outre, des mesures doivent être prises pour garantir que l'allégement accordé ne se reproduise pas à l'avenir

AE : Que représente la dette des pays africains aujourd'hui et combien devrait être payé juste en cette année 2020 selon vos calculs ?

Adama Coulibaly : L'accès aux données représente un défi pour déterminer l'ensemble du portefeuille de la dette de l'Afrique. Nos calculs basés sur les données publiques disponibles montrent que le service total de la dette publique extérieure de l'Afrique pour la seule année 2020 est d'environ 17 milliards de dollars. En 2019, des pays tels que l'Angola, la Gambie, la République du Congo, la Zambie et le Cameroun ont consacré plus de 20 % des recettes publiques au paiement de la dette extérieure. Le Ghana, par exemple, a dépensé 55 % de ses recettes fiscales totales pour le service de la dette en 2018. Au Nigeria, la plus grande économie du continent, le gouvernement fédéral et les entités étatiques consacrent chaque année 70 % des recettes au service de la dette.

Il est crucial de se rappeler qu'une crise de la dette menaçait le continent avant l'apparition du coronavirus. Le Zimbabwe, par exemple, avait déjà manqué à ses obligations en matière de dette.

AE : L'Afrique a exprimé le besoin de recevoir près de 100 milliards de dollars pour répondre aux conséquences du Covid 19, comment la communauté internationale peut-elle mieux exprimer sa solidarité.

Adama Coulibaly : Les pays africains ont besoin de milliards de dollars de financement pour sauver des vies et des moyens de subsistance. C'est la raison pour laquelle Oxfam et ses partenaires demandent l'émission de 1000 milliards $ de Droits de réserves supplémentaires, qui augmenteraient considérablement les fonds dont disposent les pays pour faire face à cette pandémie.

C'est la raison pour laquelle Oxfam et ses partenaires demandent l'émission de 1000 milliards $ de Droits de réserves supplémentaires, qui augmenteraient considérablement les fonds dont disposent les pays pour faire face à cette pandémie.

Je tiens à répéter que, maintenant plus que jamais, nous devons veiller à ce que les précieuses ressources soient utilisées de manière efficace et transparente. Alors que les pays ont désespérément besoin d'un soutien financier pour faire face à la crise sanitaire et économique, il est essentiel d'ancrer fermement la transparence et la responsabilité dans la gouvernance de toutes les ressources qui entrent dans les coffres des gouvernements, qu'il s'agisse de fonds existants ou de nouveaux fonds collectés auprès de partenaires internationaux.

La transparence budgétaire, le contrôle parlementaire et l'engagement de la société civile, même en période de blocage, sont essentiels pour garantir que les fonds arrivent là où ils sont le plus nécessaires. La société civile doit être autorisée à jouer activement son rôle.

AE : Oxfam suggère, par exemple, de mobiliser la plus-value réalisée sur les stocks d'or du FMI et de soutenir les pays pauvres sans compensation, comment cela fonctionnerait-il exactement ?

Adama Coulibaly : L'Afrique et le monde sont confrontés à une crise extraordinaire. Elle appelle donc des réponses extraordinaires. Des réponses qui n'ont jamais été vues auparavant. Nous voyons des réponses aussi extraordinaires de la part des gouvernements des pays riches. Pour vaincre la pandémie et préserver les vies et les moyens de subsistance en Afrique, le continent doit également s'engager dans des mesures tout aussi extraordinaires. Le FMI a utilisé les revenus des ventes d'or dans le passé. Cela a permis d'alléger la dette des pays africains très endettés dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). Je pense qu'il a la capacité de le faire à nouveau maintenant.

La valeur des avoirs en or du FMI a augmenté de 19,3 milliards de dollars depuis le début de cette pandémie. De 138,2 milliards de dollars en janvier à 157,6 milliards de dollars à la mi-avril. Cette augmentation à elle seule équivaut à plus que la dette totale (12,4 milliards de dollars) due cette année par les pays les plus pauvres aux institutions multilatérales comme le FMI et la Banque mondiale. Le FMI devrait vendre une partie de ses énormes réserves d'or, dont la valeur a augmenté de près de 20 milliards de dollars au cours des trois derniers mois seulement - les bénéfices exceptionnels de cette seule opération feraient plus que couvrir les paiements de la dette multilatérale dus cette année par les pays les plus pauvres. À Oxfam, nous avons estimé que 19 milliards de dollars pourraient financer les salaires de 6,3 millions d'infirmières en Afrique pendant un an.

Nous devons tous agir ensemble pour mettre fin aux flux financiers illicites et aux incitations fiscales inutiles accordées aux multinationales.

Je voudrais conclure en disant que les choses ne peuvent plus être comme avant. Au sortir de cette crise, nous devons renforcer la mobilisation de nos ressources intérieures afin d'investir dans la transformation de l'Afrique et de renforcer nos systèmes de santé pour répondre de manière adéquate aux futures pandémies. Nous devons tous agir ensemble pour mettre fin aux flux financiers illicites et aux incitations fiscales inutiles accordées aux multinationales. La perte de recettes fiscales a des effets néfastes, limitant la capacité de nos gouvernements à financer des services publics essentiels tels que l'éducation, les soins de santé et l'assainissement. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, perd environ 9,6 milliards de dollars par an en raison des incitations fiscales offertes par les gouvernements aux entreprises pour attirer les investissements. Cela suffit pour construire 100 hôpitaux modernes bien équipés en un an.

Interview réalisée par Idriss Linge