Classement des puissances militaires africaines en 2020, selon Global Fire Power

(Agence Ecofin) - Le Global Power Index 2020 qui classe la puissance militaire des forces armées des pays dans le monde vient de paraître. Etabli annuellement par Global Fire Power (GFP), un site américain spécialisé dans les questions de défense, cet index fait, cette année, l’état de la puissance militaire de 138 pays dans le monde, dont 35 en Afrique.

Le classement se base sur cinquante critères, dont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d’avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique.

Ainsi, en 2020, l’Egypte continue de se placer au premier rang des puissances militaires africaines en enregistrant un score de 0,1872. En raison principalement d’un effectif militaire estimé à 920 000 hommes et 11 700 blindés. L’Egypte est le seul pays africain qui se place dans le top 10 mondial des puissances militaires, en arrivant à la 9ème place de ce classement 2020 du Global Fire Power.

L’Algérie occupe la deuxième place en Afrique avec un score de 0,4659. Essentiellement portée par le nombre de véhicules blindés (7 361) et de lanceurs de roquettes et de missiles (316).



Vient ensuite l’Afrique du Sud qui enregistre un score de 0,4985, favorisé par les critères relatifs au nombre de véhicules blindés (2000), et le nombre de militaires actifs (81 300).

Le Nigeria avec un score de 0,6485 occupe la 4ème place, en raison de l’effectif militaire (120 000), et son nombre de véhicules blindés (1789). L’Angola occupe la 5ème place de ce classement en enregistrant un score de 0,8379, dû principalement au nombre de lanceurs de roquettes et de missiles (115) et d’hélicoptères (126).

Viennent ensuite, dans l’ordre décroissant, le Maroc, l’Ethiopie, la RD Congo, le Soudan et la Libye qui referment le top 10 de ce classement au niveau du continent.

Selon le « power index », le score parfait serait de 0,0000. Donc, plus on s'éloigne de ce score, plus on recule au classement qui ne prend pas en considération les stocks nucléaires et ne pénalise pas les pays ne disposant pas de littoral par l'absence d'une force navale.

Au plan mondial, le top 5 des puissances militaires reste dominé par les USA, suivis de la Russie, la Chine, l’Inde et le Japon qui remplace la France dans ce top 5 mondial.

Classement 2020 des puissances militaires africaines, selon le Global Fire Power

Classement africain Pays Classement mondial 1 Egypte 9 2 Algérie 28 3 Afrique du Sud 29 4 Nigeria 42 5 Angola 56 6 Maroc 57 7 Ethiopie 60 8 RDC 71 9 Soudan 76 10 Libye 80 11 Tunisie 81 12 Kenya 84 13 Ouganda 86 14 Tchad 87 15 Zambie 88 16 Zimbabwe 91 17 Mali 96 18 Burkina Faso 97 19 Cameroun 101 20 Niger 103 21 Côte d’Ivoire 104 22 Ghana 106 23 Botswana 108 24 Tanzanie 109 25 Mozambique 116 26 Soudan du Sud 117 27 République du Congo 121 28 Mauritanie 124 29 Madagascar 125 30 Namibie 128 31 République Centrafricaine 129 32 Gabon 130 33 Sierra Leone 134 34 Somalie 136 35 Liberia 137

