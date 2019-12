Cameroun : l’Autorité portuaire de Douala va gérer en régie son terminal à conteneurs, à la fin du contrat de concession de Bolloré

(Agence Ecofin) - Alors que la concession de Douala International Terminal (DIT), filiale camerounaise du groupe français Bolloré, arrive à échéance le 31 décembre 2019 au terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéri, l’autorité portuaire s’est adjugé la régie déléguée dudit terminal, au terme d’un conseil d’administration, réuni le 6 décembre dernier, dans la capitale économique du Cameroun.

« Après avoir suivi la présentation du directeur général sur les dispositions prises pour assurer la continuité de l’exploitation du terminal à conteneurs au 1er janvier 2020, le conseil d’administration a : entériné l’ensemble des mesures prises par le directeur général à l’effet d’assurer la poursuite en régie du service public portuaire après le 31 décembre 2019 ; procédé à la création d’une régie déléguée du port de Douala-Bonabéri », indique le communiqué final signé de Shey Jones Yembé, président du conseil d’administration (PCA) du Port autonome de Douala (PAD).

La nouvelle régie ainsi créée s’appellera « Régie du terminal à conteneurs » en abrégé « RTC ». Il s'agit d'un service délégué, placé sous l'autorité du Directeur général du PAD. Elle jouit d'une autonomie administrative et financière et reçoit délégation sur toutes les matières relatives aux opérations de gestion d'exploitation et de maintenance du terminal à conteneurs. Elle est créée pour une durée d'un an. Celle-ci peut être écourtée ou prorogée en cas de besoin par le conseil d'administration. La RTC est administrée par deux organes : le conseil de supervision et la direction.

Cette régie naît dans un contexte où l’Autorité portuaire de Douala a été contrainte par la Justice camerounaise de suspendre le processus de recrutement d’un nouvel opérateur devant exploiter le terminal à conteneurs à Bonabéri.

Sylvain Andzongo

